رسمياً : إستبعاد مهاجم منتخب الجزائر من قائمة المنتخب التى ستشارك فى بطولة الامم الافريقية

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي عن استبعاد لاعب ومهاجم منتخب الجزائر أمين جويري لاعب نادى رين الفرنسي من قائمة منتخب الجزائر.

منتخب الجزائر الذى سيخوض بطولة الامم الافريقية التى ستنظمها دولة كوت ديفوار فى الفترة من 13 يناير القادم، تم استبعاد أمين جويري مهاجم منتخب الجزائر بسبب الاصابة.

اللاعب الذى كان سيقوم بتمثيل الجزائر لـ أول مرة فى هذه البطولة، يبدو أن القدر لم يكتب له هذا الامر، وتم غستبعاده من قائمة المنتخب بسبب الاصابة التى يعانى منها.

الاتحاد الجزائرى وفى بيان رسمى أكد أنه تم التنسيق بين الجهاز الفنى والجهاز الطبى، وإتحاد الكرة هناك وتم إستبعاد اللاعب، بعد فحص دقيق خضع له.

وتم الاعلان عن انه لن يتم ضم لاعب بديل له فى القائمة، والاكتفاء بالـ 25 لاعب الذى تضمهم القائمة حالياً.

اللاعب وعلى مدار عمرة قام بتمثيل منتخب فرنسا فى كل منتخبات الشباب، وكان سيسجل ظهور اول له مع المنتخب الجزائرى الاول، لولا الاصابة التى منعته من هذا الامر.