أخبار الرياضة

رسمياً : إستبعاد مهاجم منتخب الجزائر من قائمة المنتخب التى ستشارك فى بطولة الامم الافريقية

أحمد المدبولي

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي عن استبعاد لاعب ومهاجم منتخب الجزائر أمين جويري لاعب نادى رين الفرنسي من قائمة منتخب الجزائر.

منتخب الجزائر الذى سيخوض بطولة الامم الافريقية التى ستنظمها دولة كوت ديفوار فى الفترة من 13 يناير القادم، تم استبعاد أمين جويري مهاجم منتخب الجزائر بسبب الاصابة.

اللاعب الذى كان سيقوم بتمثيل الجزائر لـ أول مرة فى هذه البطولة، يبدو أن القدر لم يكتب له هذا الامر، وتم غستبعاده من قائمة المنتخب بسبب الاصابة التى يعانى منها.

الاتحاد الجزائرى وفى بيان رسمى أكد أنه تم التنسيق بين الجهاز الفنى والجهاز الطبى، وإتحاد الكرة هناك وتم إستبعاد اللاعب، بعد فحص دقيق خضع له.

وتم الاعلان عن انه لن يتم ضم لاعب بديل له فى القائمة، والاكتفاء بالـ 25 لاعب الذى تضمهم القائمة حالياً.

اللاعب وعلى مدار عمرة قام بتمثيل منتخب فرنسا فى كل منتخبات الشباب، وكان سيسجل ظهور اول له مع المنتخب الجزائرى الاول، لولا الاصابة التى منعته من هذا الامر.

قد يهمك:

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل