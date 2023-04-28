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رسمياً| أسطورة دورتموند يجدد لموسم آخر

محمود بلتاجي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند اليوم الخميس عن تجديد تعاقده مع قائده الأسطوري ماركو رويس حتى عام 2024، اللاعب الذي يعد رمزًا لنادي بوروسيا دورتموند والذي سيكمل عامه الـ 34 خلال شهر مايو المُقبل، ويتمنى رويس الاعتزال في صفوف فريقه الحالي، هذا ما اتضح لنا بعد أن وافق على تخفيض راتبه دون تردد.

إنجازات ماركو رويس

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قاد رويس فريقه دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، كما فاز بكأس ألمانيا مرتين وحقق كأس السوبر الألماني مع فريقه الحالي ثلاث مرات، والآن يحلم بتحقيق لقب ثمين وهو الدوري الألماني هذا الموسم.

ولعب ماركو 48 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا سجل خلالها 15 هدفاً مع المنتخب الوطني.

وفقًا لتقرير صحيفة “بيلد“، فقد تم بالفعل تجديد عقد ماركو رويس مع نادي بوروسيا دورتموند، حيث سيتم تخفيض راتب اللاعب الألماني من 12 مليون يورو إلى 7 مليون يورو.

يذكر أن العقد السابق الذي كان يربط رويس بدورتموند قد انتهى في يونيو الماضي.

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محمود بلتاجي

أعمل بوقع نجوم مصرية الى جانب عملي الأساسي وهو محاسب مالى بشركة استيراد ملابس، أهتم بكل ما يدور في الساحة العربية، وأخبار الرياضة العالمية

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