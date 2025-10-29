أخبار الرياضة

رسالة هامة من أسطورة ليفربول لصلاح ورفاقه

آياتي خيري

حرص النجم الإنجليزي السابق ستيف ماكمانامان، أحد أبرز أساطير ليفربول في تسعينيات القرن الماضي، على إرسال رسالة صريحة إلى المصري محمد صلاح ورفاقه في الفريق، دعاهم فيها إلى تقبل الانتقادات الجماهيرية وعدم الهروب منها بعد سلسلة النتائج المخيبة هذا الموسم.

تصريحات ماكمانامان

وقال ماكمانامان، في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية، إن “اللاعبين حصلوا على كل المديح في الموسم الماضي حين فازوا بسهولة، والآن عليهم أن يتحملوا الانتقادات بنفس الروح”.

وتابع ماكمانامان: “ليفربول سيخوض ثلاث مباريات متتالية على ملعبه أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة، ثم أستون فيلا في الدوري، وريال مدريد في دوري الأبطال، إنها فرصة مثالية لقلب الأمور وإعادة الثقة للجماهير”.

نجم الريدز الأسبق

وواصل نجم الريدز الأسبق: “محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وفلوريان فيرتز يحتاجون إلى سماع الانتقادات والرد عليها في الملعب. هذا ما يفعله الكبار”.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول خسر أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، آخرها أمام برينتفورد بنتيجة (3-2)، في لقاء سجل خلاله محمد صلاح هدفًا متأخرًا لم يمنع الهزيمة.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.