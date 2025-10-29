رسالة هامة من أسطورة ليفربول لصلاح ورفاقه

حرص النجم الإنجليزي السابق ستيف ماكمانامان، أحد أبرز أساطير ليفربول في تسعينيات القرن الماضي، على إرسال رسالة صريحة إلى المصري محمد صلاح ورفاقه في الفريق، دعاهم فيها إلى تقبل الانتقادات الجماهيرية وعدم الهروب منها بعد سلسلة النتائج المخيبة هذا الموسم.

تصريحات ماكمانامان

وقال ماكمانامان، في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية، إن “اللاعبين حصلوا على كل المديح في الموسم الماضي حين فازوا بسهولة، والآن عليهم أن يتحملوا الانتقادات بنفس الروح”.

وتابع ماكمانامان: “ليفربول سيخوض ثلاث مباريات متتالية على ملعبه أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة، ثم أستون فيلا في الدوري، وريال مدريد في دوري الأبطال، إنها فرصة مثالية لقلب الأمور وإعادة الثقة للجماهير”.

نجم الريدز الأسبق

وواصل نجم الريدز الأسبق: “محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وفلوريان فيرتز يحتاجون إلى سماع الانتقادات والرد عليها في الملعب. هذا ما يفعله الكبار”.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول خسر أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، آخرها أمام برينتفورد بنتيجة (3-2)، في لقاء سجل خلاله محمد صلاح هدفًا متأخرًا لم يمنع الهزيمة.