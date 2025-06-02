رسالة نارية من مدرب بيراميدز لـ رابطة الاندية بعد الفوز بدورى أبطال إفريقيا

على الرغم من الفوز بدورى أبطال إفريقيا بالأمس على حساب نادي صن داونز الجنوب أفريقى.

عبر محمد ناجي جدو، المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق بيراميدز، عن غضبه من تعامل رابطة الأندية المصرية مع فريقه، موجهاً رسالة قوية عقب تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

وجاءت رسالة جدو بعد الفوز التاريخي لـ بيراميدز، الذي سجله الفريق مساء أمس، ليحصد أول ألقابه القارية منذ تأسيسه، وسط احتفاء جماهيري واسع.

ونشر جدو تعليقاً لافتاً عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، قال فيه:

غصب عن الرابطة.. بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا!!! الحمد لله.