رسالة مهمة ومؤثرة من بدر بانون بعد نهاية كأس العالم قطر 2022

نشر اللاعب المحترف بنادي قطر القطري بدر بانون، رسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وإنستجرام.

وقال بدر بانون :”منذ الصغر، كان الحلم أن أكون لاعبا محترفا، ينال شرف حمل قميص المنتخب الوطني.. لكن ما عشناه خلال هذا الشهر، تجاوز الحلم وكان أقرب إلى الخيال”.

وأضاف: “منذ أن وضع الناخب الوطني وليد الركراكي ثقته في وضمني إلى لائحة المنتخب الوطني، تعاهدنا كمجموعة على تقديم كل ما لدينا والاشتغال ككتلة واحدة والتضحية من أجل تشريف الراية المغربية في مونديال قطر، ونجحنا في مخالفة كل التوقعات وتجاوز كل العقبات والوصول إلى المربع الذهبي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور في التاريخ، وكنا نسعى للمزيد، لكن قدر الله وما شاء فعل.. حققنا الإنجاز وفشلنا في الإعجاز”.

وتابع لاعب قطر القطري: “تشرفنا بإسعاد المغرب، ملكا وشعبا، تشرفنا بأن نكون جزء من هذه الملحمة الأسطورية، أن نكتب اسم المنتخب المغربي في التاريخ، أن نبرهن للعالم أن لأسود الأطلس هيبة وشموخا، ونستطيع الزئير في وجه الكبار، كسبنا احترام العالم وحب الملايين وهذا في حد ذاته تتويج غال على قلوبنا”.

وأردف نجم الرجاء الرياضي والأهلي المصري سابقا: “الرحلة لن تتوقف هنا، هي محطة فقط، تعلمنا فيها الكثير وسنسعى لتحقيق المزيد مستقبلا والعمل بجهد مضاعف لمواصلة الإنجازات وإسعاد المغاربة والبحث عن التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا القادمة”.

واختتم: “شكرا لكل من ساهم في هذا الإنجاز، شكرا لكل من ساندنا من قريب أو بعيد، شكرا للجماهير المغربية الوفية، سواء التي كانت في مدرجات ملاعب قطر أو خلف الشاشات في كل بقاع العالم، وشكر خاص لعائلتي الصغيرة والكبيرة.. أحبكم.. ديما مغرب”.