رسالة مثيرة لرئيس النصر السابق.. “رونالدو البداية”

بعد غياب طويل عن الأضواء، قرر الدكتور صفوان السويكت، الرئيس السابق لنادي النصر، الخروج للحديث مع الجمهور الرياضي السعودي، وذلك لتسليط الضوء على صفقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو مع الفريق العالمي. وعبر عن تفاؤله بأن هذه الصفقة ليست سوى بداية لمرحلة جديدة ومشجعة لنادي النصر.

في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قام نادي النصر بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ووقع معه عقدًا يمتد لمدة موسمين ونصف. ولا شك أن هذه الصفقة تُعتبر الأقوى والأبرز في تاريخ الكرة السعودية.

ومن المتوقع أن يحصل النجم البرتغالي على أكثر من 400 مليون يورو خلال فترة تواجده مع فريق النصر، بالإضافة إلى تعيينه سفيرًا لملف المملكة في استضافة كأس العالم 2030.

وقد قام صفوان السويكت بنشر مقالة مهمة من صحيفة The Times البريطانية، تحت عنوان “لماذا لن تنهار كرة القدم في المملكة العربية السعودية كما حدث في الصين”، على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”. وقد علق السويكت على المقالة البريطانية قائلاً: “تجربة الرياضة السعودية مختلفة تمامًا وستتجاوز التجربة الصينية بكل تأكيد”.

وأضاف رئيس نادي النصر السابق: “الاستقرار المالي واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة (PIF) المتوقع على الأندية السعودية، بالإضافة إلى الطرح الجزئي للأندية للجمهور، سيكون لهما دورًا كبيرًا في تطور الرياضة السعودية بحلول عام 2030. ويعتبر رونالدو هو مجرد بداية لما هو قادم”.