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رسالة قوية من مدافع بيراميدز تعليقاً على تتويج الاهلى ببطولة الدورى

أحمد المدبولي

في ظل حالة الجدل الواسعة التي تشهدها الساحة الكروية المصرية بعد تتويج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

 

وجه أحمد سامي، مدافع فريق بيراميدز، رسالة عامة عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، تعليقاً على المشهد الكروي فى مصر.

 

حيث شكوى بيراميدز فى الاتحاد الدولى يطالب بخصم 3 نقاط من الأهلى فى نهاية الموسم بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك، وهذا لو حدث سيمنح بيراميدز اللقب.

 

وكتب سامي عبر خاصية “ستوري” أنستجرام قائلاً :

 

علّموا أبناءكم أن الباطل باطل ولو كثر أتباعه، وأن الحق حق ولو قل أنصاره.

وأن راية الحق تظل قائمة وإن لم يرفعها أحد، وأن راية الباطل ساقطة ولو رفعها الجميع.
والحرام يظل حرامًا حتى لو فعله كل الناس.


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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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