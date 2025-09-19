أخبار الرياضة

رسالة قوية للجميع.. كلوب بروج البلجيكي يدك حصون ضيفه الفرنسي برباعية مذلة

آياتي خيري

بدأ  كلوب بروج البلجيكي مشواره في دوري أبطال أوروبا وذلك بإنتصار كبير على ضيفه موناكو الفرنسي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب جان بريدل، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.

شوط أول مثالي

إستهل الفريق البلجيكي اللقاء بقوة، حيث أنهى الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة سجلها كل من، نيكولو تريسولدي (دقيقة 32)، رافائيل أونيديكا (دقيقة 39)، وهانز فاناكين (دقيقة 42)، ثم جاء الشوط الثاني، ليضيف ديـاخون الهدف الرابع في الدقيقة 75، قبل أن ينجح الوافد الجديد أنسو فاتي في تسجيل هدف موناكو الوحيد بالدقيقة 90+1، ليوقع على أول أهدافه الرسمية بقميص الفريق الفرنسي بعد انضمامه من برشلونة في الميركاتو الصيفي، وهو هدفه الأول منذ 679 يوما.

سيمون مينيوليه يخطف الأنطار

وتمكن سيمون مينيوليه حارس كلوب بروج من خطف الأضواء خلال أول 19 دقيقة من زمن اللقاء، بعد تصديه لركلة جزاء بعد مرور 10 دقائق قبل أن يستبدل للإصابة في الدقيقة 19.

وأصبح الحارس المخضرم سيمون مينيوليه (37 عامًا 196 يومًا) سادس أكبر حارس مرمى سنًا يتصدى لركلة جزاء في دوري أبطال أوروبا (باستثناء ركلات الترجيح)، وأكبرهم منذ ألان ماكجريجور مع رينجرز ضد نابولي في سبتمبر 2022.

وشهدت رحلة موناكو إلى بلجيكا بعض الصعوبات، بعدما تعرضت الطائرة التي كانت تقل البعثة لعطل تقني في نظام التكييف، ما أدى إلى إلغاء الرحلة الأولى وتأجيل السفر.

ورغم الخسارة، كان إشراك فاتي أبرز أحداث المباراة، إذ أوضح المدرب النمساوي آدي هوتر أن تأخر مشاركته الأساسية جاء ضمن خطة مدروسة لتجهيزه بدنياً وحمايته من الإصابات.

وعقب تلك النتيجة، وجّه كلوب بروج إنذاراً مبكراً لمنافسيه في المجموعة، فيما وجد موناكو نفسه مضطراً لإعادة ترتيب أوراقه سريعاً قبل الجولات المقبلة.

