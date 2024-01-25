رسالة إمام عاشور عقب إصابته بارتجاج في المخ

حرص إمام عاشور لاعب النادى الاهلى ومنتخب مصر على توجيه رساله الى الجماهير المصرية بعد إصابته بالامس.

إصابة إمام عاشور بإرتجاج فى المخ

اللاعب الذى تعرض لاصابة بالامس عبارة عن إرتجاج فى المخ، خلال مران منتخب مصر فى كوت ديفوار، وكان يرقد فى إحدى المستشفيات فى كوت ديفوار.

خرج من المسشتفى منذ قليل ليوجه رساله الى الجماهير المصرية بعد ان تماثل للشفاء، وتم الاطمئنان عليه.

وعبر ستورى صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، نشر له صورة من داخل المستشفى وعلق عليها قائلاً:

الحمد لله على كل شىء، أول حاجة أنا كنت بين الحياة والموت شوفت حاجات امبارح يا رب ما تكتبها على حد، بشكر كل واحد كان جنبى امبارح.

بشكر دكاترة المنتخب، وبشكر اللاعيبة والجهاز الإدارى، وأخيراً والله يا جماعة مفيش حاجة فى الدنيا تستاهل، وكل حاجة فى لحظة هتروح الحمد لله على كل شئ وبإذن الله أقدر أكون جاهز مع زمايلى.