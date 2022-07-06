رزاق سيسيه يقترب من الرحيل عن نادي الزمالك والإتحاد السكندري الأقرب لضمه

تغيب الإيفواري رزاق سيسيه لاعب نادي الزمالك المصري عن تدريبات الفريق منذ مدة طويلة دون علم إدارة نادي الزمالك، وحاول مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور الوصول إلى اللاعب الإيفواري إلا أن اللاعب اختفى عن الأنظار ولم يحضر تدريبات الفريق بشكل منتظم، يذكر أن عقد اللاعب انتهى في نهاية شهر يونيو الماضي إلا أن اللاعب مرتبط بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي.

رزاق سيسيه يقترب من الإنتقال للنادي السكندري

وكشفت مصاد أن اللاعب الإيفواري رزاق سيسيه اقترب من التوقيع لنادي الإتحاد السكندري بعدما أصبح لاعباً حراً يحق له التوقيع في أي مكان، وأكد المصدر أن اللاعب جمع كل متعلقاته الخاصة به من نادي الزمالك وقرر الرحيل عن النادي بعد غيابه عن المشاركة لفترات طويلة خلال الموسم الحالي مع الفريق الأبيض، وكان قد انتقل اللاعب من فريق أسوان إلى نادي الزمالك منذ عدة مواسم إلا أنه لم يظهر بالصورة المطلوبة منه في نادي الزمالك.

عماد النحاس مدرب الإتحاد يريد رزاق سيسيه

وأضاف المصدر أن عماد النحاس المدير الفني لنادي الإتحاد السكندري يرحب بقدوم اللاعب الإيفواري رزاق سيسيه حيث أنه سيمثل إضافة قوية لخط هجوم نادي الإتحاد، يذكر أن اللاعب قد سبق له اللعب من قبل لصالح فريق الإتحاد السكندري بعد الخروج من نادي الزمالك على سبيل الإعارة وقدم مستويات هائلة، الأمر الذي جعل الفريق الأبيض يستعيده للاستفادة منه إلا أنه لم يجد فرصة كبيرة في اللعب مع نادي الزمالك.