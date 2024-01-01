رد مبابي على أنشيلوتي لن يعجب جماهير ريال مدريد

تم تجديد عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد حتى عام 2026، مما يعني أنه سيستمر في تدريب الفريق لمدة سنتين إضافيتين، وفي ضوء هذا التجديد يثير محتمل انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد الكثير من الضجة، إذا تمت هذه الصفقة سيكون أنشيلوتي هو المدرب الذي سيقود مبابي في الريال، وقد تم اكتشاف مقطع فيديو قديم لمبابي وأنشيلوتي على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تصوير هذا المقطع في عام 2021 عندما كان مبابي في دبي لاستلام بعض الجوائز، وأجرت بعض وسائل الإعلام مقابلات معه في تلك الفترة.

عندما سئل كيليان مبابي عن المدرب الذي يتمنى أن يلعب تحت قيادته في المستقبل، تبسم الفرنسي وقام الصحفي بطرح اسم كارلو أنشيلوتي على الفرنسي في محاولة لتأكيد التكهنات. لكن مبابي رد بابتسامة وكلمة “لا”، مما يوحي بأنه ليس هناك رغبة خاصة للعب تحت قيادة أنشيلوتي.