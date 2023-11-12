أخبار الرياضة

رد لجنة الانضباط على احتجاج فريق الوحدة ضد مشاركة تاليسكا

خالد وليد

كشفت تقارير إعلامية عن قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن عقوبة الإيقاف المحتملة للاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا من فريق النصر.

أفادت شبكة “الشرق الأوسط” بأن نادي الوحدة قد قدم احتجاجًا لمراقب المباراة بسبب مشاركة تاليسكا في اللقاء.

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يأتي احتجاج الوحدة بسبب عقوبة سابقة لتاليسكا بالإيقاف لمدة مباراتين بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مواجهة الاتفاق بكأس الملك.

ووفقًا للإعلامي الرياضي “عبدالعزيز المريسل”، فإن لجنة الانضباط والأخلاق تعتزم رفض احتجاج الوحدة ومصادرة رسوم الاحتجاج (10 آلاف ريال).

رفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع.

يتصدر الهلال برصيد 35 نقطة بعد فوزه على التعاون في قمة الجولة، بينما يستمر النصر في مطاردة الزعيم برصيد 31 نقطة بعد فوزه على الوحدة.


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عن الكاتب:
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خالد وليد

مدون مصري وأجيد الكتابة في مجال الرياضة بعدد من المواقع الإلكترونية، وأنا حالياً ادرس في ثانوية عامة.

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