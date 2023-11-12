رد لجنة الانضباط على احتجاج فريق الوحدة ضد مشاركة تاليسكا

كشفت تقارير إعلامية عن قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن عقوبة الإيقاف المحتملة للاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا من فريق النصر.

أفادت شبكة “الشرق الأوسط” بأن نادي الوحدة قد قدم احتجاجًا لمراقب المباراة بسبب مشاركة تاليسكا في اللقاء.

يأتي احتجاج الوحدة بسبب عقوبة سابقة لتاليسكا بالإيقاف لمدة مباراتين بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مواجهة الاتفاق بكأس الملك.

ووفقًا للإعلامي الرياضي “عبدالعزيز المريسل”، فإن لجنة الانضباط والأخلاق تعتزم رفض احتجاج الوحدة ومصادرة رسوم الاحتجاج (10 آلاف ريال).

خاص تستعد #لجنة_الانضباط_والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم من اعلان رفض احتجاج نادي #الوحدة ضد مشاركة #تاليسكا و ستتم مصادرة رسوم الاحتجاج (10 الاف ريال) pic.twitter.com/1U7v9rdSUU — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 12, 2023

رفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع.

يتصدر الهلال برصيد 35 نقطة بعد فوزه على التعاون في قمة الجولة، بينما يستمر النصر في مطاردة الزعيم برصيد 31 نقطة بعد فوزه على الوحدة.