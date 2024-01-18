رد قاطع ..كريم بنزيما مستمر مع الاتحاد

ارتبط اسم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد، بالرحيل عن صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد الأزمة التي أثارها اللاعب مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو خلال الفترة الأخيرة، في ظل تغيبه عن المران دون الحصول على أذن مسبق.

كريم بنزيما-مصدر الصورة: اليوتيوب

الانتقالات الشتوية الجارية

ولكن، وفقا لما ذكره فابرزيو رومانو، فإن بنزيما مستمر مع الاتحاد، ولا توجد أي نية نهائيا في الوقت الحالي داخل النادي، في مسألة رحيل اللاعب عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح رومانو أن رامون بلانيس المدير الرياضي للنادي سيتدخل في هذه الأزمة بين المدرب غاياردو وبنزيما، من أجل حلها نهائيا وإنهاء الأمر نهائيا، خاصة وأن النادي اتخذ قراراً بعدم رحيل بنزيما عن صفوف الفريق في الوقت الحالي.

التدريبات الجماعية

وكانت الأزمة بين بنزيما وغاياردو قد بدأت عندما تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق دون الحصول على أذن، قبل أن يرفض المدرب غاياردو عودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وعليه، فإن بنزيما سيستمر مع الاتحاد حتى نهاية عقده مع الفريق، والذي ينتهي في يونيو 2025.