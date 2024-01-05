أخبار الرياضة

رد قاسى من خورخي خيسوس على الاتحاد البرازيلى لكرة القدم

أحمد المدبولي

كشفت تقرير صحفي برازيلي عن حقيقة الأخبار التي قيلت عن تواصل الاتحاد البرازيلى لكرة القدم مع البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفنى لنادى الهلال السعودى.

أخبار قيلت عن عن أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تواصل مع خورخي خيسوس لتولي مهمة تدريب منتخب البرازيل بشكل مؤقت، فى الفترة القادمة.

الفترة المؤقتة لحين التعاقد مع أنشيلوتي المدير الفنى الحالي لريال مدريد، وهو ما رفضه المدير الفني للهلال السعودي البرتغالي خورخي خيسوس.

الصحافة البرازيلية أكدت أن رد خورخي خيسوس كان قاسي على الاتحاد البرازيلى، وهو أنه لا يعمل كمدرب مؤقت، ولا تاريخه يسمح بأن يكون مدرب طوارئ.

وأوضح لهم أنه سعيد مع نادى الهلال السعودى ويشعر بالراحة والاستقرار، وهو غير مستعد للتضحية بكل هذا من اجل مهمة مؤقتة، إلى جانب أنه يحترم عقده مع الهلال.


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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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