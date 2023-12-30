رد فعل محتمل من السعوديه ضد قرار إلغاء السوبر التركي

أكدت تقارير صحفية سعودية إلغاء مباراة السوبر التركي بين جالاطا سراي التركي و فناربخشة التي كانت مقررة لها مساء اليوم على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

سبب إلغاء مباراة السوبر التركي

و جاء إلغاء المباراة نتيجة تداعيات الأزمة التي اندلعت اليوم بسبب فرض اللجنة المنظمة للمباراة في السعودية قيود على الفريقين.

القيود لا تسمح بتواجد اي شعارات تعتبرها سياسية، وذلك عقب علم اللجنة المنظمة أن الفريقين والجماهير التركية سوف يقومون بوضع شعارات للزعيم التركي الشهير مصطفى كمال اتاتورك.

ولكن الفريقين رفضوا تلك القيود وقرروا عدم التوجه إلى ملعب المباراة لخوض اللقاء مما نتج عنه إلغاء المباراة.

حيث تمسكت المملكة العربية السعودية بعدم استخدام تلك الشعارات أو حتى ترديد نشيد الاستقلال التركي، وبالتالي حدث،تعارض بين الاتحادين التركي والسعودي فيما يتعلق بطلبات الضيوف الاتراك

تقارير تكشف رد فعل السعوديه على إلغاء السوبر التركي

في المقابل أكد تقارير صحفية تركية أن المملكة العربية السعودية سوف تطلب تعويض مادي كبير من الجانب التركي بسبب قرار إلغاء المباراة.

وأن السعوديه قد تطلب مبلغ لن يقل عن ٤٠ مليون دولار بسبب الأضرار التي تكبدتها المملكة العربية السعودية بسبب قرار عدم لعب المباراة على أراضيها