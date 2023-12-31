رد فعل مؤثر من ياسر ابراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

قام لاعب النادي الأهلي ياسر إبراهيم، بالتعليق على استبعاده من قائمة منتخب مصر، المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في شهر يناير المقبل 2024 في كوت ديفوار.

ومن جانبه فقد صرح اللاعب ياسر إبراهيم في من خلال فضائية أون تايم سبورت قائلا: «زعلان إني مش في المنتخب وكان نفسي أكون موجود، بس دا نصيب في الأول وفي الأخر، وبتمنى لهم التوفيق وأن يعودوا باللقب من كوت ديفوار، وسأكون من أوائل الداعمين لهم».

وأما عن قرار المدير الفني لمنتخب مصر “روي فيتوريا” باستبعاده، قال: «أحترم وجهة نظر المدير الفني للمنتخب القومي، ولكني تفاجأت بعدم وجودي في قائمة لاعبي المنتخب».

أما عن الإصابة التي تعرض لها في خلال مباراة السوبر المصري فقد قال معلقا على ذلك: «الحمدلله اصابة بسيطة وأنا مستمر في الجلسات وسوف أعود للتدريبات مع الفريق بعد 3 أيام، كما أكد أن الطبيب الخاص بالمنتخب القومي قد تواصل مع طبيب النادي الأهلي وقد أكد له أني بخير وجاهز للانضمام في أي وقت».

وأضاف قائلا: «شرف لأي لاعب مصري أن يتواجد في قائمة منتخب مصر، لأن ارتداء قميص الفراعنة هو بلا شك شرف لأي لاعب، لكن بالنسبة لي مفيش نصيب».