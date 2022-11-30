رد فعل عصام الحضري أثناء لقائه شبيه نيمار على الهواء

حل البرازيلي إيغون أوليفيرا، المعروف بـ”شبيه نيمار”، ضيفاً على برنامج المجلس المذاع على قناة الكأس القطرية الرياضية، على غرار تغطية مباريات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وتحدث شبيه نيمار للحضور، والذي كان من بينهم حارس منتخب مصر السابق عصام الحضري، الذي أبدى سعادته بلقائه بشبيه نجم السامبا البرازيلي، عن تفاصيل الشبه بينه وبين لاعب باريس سان جيرمان.

وقال أوليفيرا، انه تواجد في قطر منذ 10 أيام من أجل متابعة مباريات كأس العالم منذ دور المجموعات، موضحا أنه اعتاد الظهور كشبيه لنيمار منذ 10 سنوات ماضية.

وأضاف أنه اعتاد أيضا على القيام بالحملات الإعلانية والتجارية، بصفته شبيه لنجم منتخب البرازيل، قائلا :”نيمار يدعمني في القيام بحملات إعلانية معه وبموافقته وقمنا حديثا بالتفاوض مع الشركة القطرية للطيران في باريس”.

وكشف أوليفيرا، أنه يحرص على أن يحصل الجمهور على نسخة من نيمار، ولذلك يظهر كشبيه له حتى يستطيع الجمهور التقاط الصور معه ليشعروا أنهم بجوار راقص السامبا، موضحا أنه لا يستطيع الخروج كثيرا بسبب التشابه بينه وبين نيمار والتفاف المعجبين حوله .

رد فعل عصام الحضري على جلوسه بجوار شبيه نيمار

ومن جانبه عبر حارس منتخب مصر عصام الحضري، عن سعادته بلقائه بشبيه نيمار، ممازحا مقدم اللقاء قائلا :” خالد انا هقعد بعد كده هنا “.

وجدير بالذكر أن أوليفيرا، لديه أكثر من نصف مليون متابع على تطبيق “تيك توك”، وسبب شهرته الشبه الكبير جدا بينه وبين نيمار، ونجح في خداع المنظمين لمباراة البرازيل وسويسرا وأوهمهم أنه اللاعب نيمار، وظل يلتقط الصور التذكارية مع الجمهور في الملعب قبل أن يكتشف أمره لاحقا.