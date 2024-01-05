رد حاسم من الاتحاد السعودي على حقيقة مفاوضاته لضم محمد الشناوي

يستمر ارتباط اسم الحارس الدولي المتألق، محمد الشناوي، لاعب النادي الأهلي، بإمكانية الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

محمد الشناوي - حارس الأهلي المصري - المصدر: كورة بلس

تزايد ارتباط الشناوي بنادي الاتحاد، بعد استقرار العميد على رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، في الفترة الحالية، بعد المستوي المتواضع الذي ظهر به في الموسم الحالي 2023/2024.

حقيقة رغبة الاتحاد السعودي في ضم محمد الشناوي

ونشرت صحيفة “اليوم” تقريرا حاسما للجدل، فيما يتعلق بحقيقة الأمر، حيث قالت بأن نادي الاتحاد لم يدخل في مفاوضات للحصول على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، خلال الفترة الأخيرة لتعويض جروهي حتي الآن، وأن ما يتردد بهذا الصدد غير صحيح.

ونوه التقرير بأن إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، تنتظر معرفة طلبات المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، وموقفه النهائي من ضم حارس مرمى من عدمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واختتم تقرير صحيفة “اليوم” بأن نادي الاتحاد سيبدأ بالتفاوض على الفور وعرض أكثر من حارس في حالة طلب جاياردو ضم حارس مرمى جديد.