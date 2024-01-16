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ردود الفعل بعد فوز المنتخب السعودي القاتل أمام منتخب عمان في بطولة كأس آسيا

مصطفى السيد أبو حجازي

تمكن المنتخب السعودي من تحقيق انتصار صعب للغاية أمام منتخب عمان في بطولة كأس آسيا بنتيجة هدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب خليفة الدولي مساء يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر يناير لعام 2024. 

فوز المنتخب السعودي على المنتخب العماني في كأس آسيا-مصدر الصورة: صفحة منتخب السعودية بتويتر

وبالرغم من تقدم المنتخب العماني في النتيجة عن طريق اللاعب صلاح اليحيائي عند الدقيقة 14 من علامة الجزاء، قبل أن يقوم النجم عبد الرحمن غريب من إحراز التعادل بهدف رائع عند الدقيقة 78 من أحداث الشوط الثاني، ثم بعدها تمكن على آل بليهي من إحراز هدف قاتل للأخضر السعودي عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل ضائع من أحداث الشوط الثاني، ليخطف المنتخب السعودي نقاط المباراة الثلاثة في أولى جولات دور المجموعات للمجموعة السادسة بمنافسات بطولة آسيا. 

وقامت صفحة الإخبارية – رياضة عن طريق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “X” بنشر فيديو احتفال جماهير الأخضر السعودي بعد الفوز خلال تلك المواجهة أمام المنتخب السعودي في اللحظات الأخيرة من المباراة. 

أما صفحة نادي الشباب السعودي فقد نشرت من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “X” صورة تهنئة ودعم للمنتخب السعودي وقامت بالتعليق عليها قائلة: كلنا الأخضر..كأس آسيا 2023. 

وقام أحد مشجعي المنتخب العماني بنشر تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي X قائلًا: الأرجنتين خسرت في مباراة الافتتاح ضد السعودية وحققت كأس العالم..خسرنا اليوم بنفس السيناريو. 

أما الصفحة الرسمية للمنتخب السعودي فقد قامت بنشر أحد الصور للنجم علي آل بليهي “صاحب الهدف القاتل للأخضر السعودي” وقالت رحبوا معنا برجل المباراة الذي وقع عليه الاختيار من قبل الاتحاد الآسيوي.

أما صفحة منذر آل الشيخ مبارك فقد قام بالتغريد من خلال صفحتة الرسمية بتويتر قائلًا: ألف ألف مبروك والقادم أجمل إن شاء الله، وكل التوفيق لمنتخب عمان الشقيق في المباريات القادمة وبإذن الله نتأهل سويًا للدور القادم. 

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي المواجهة الثانية له بمنافسات البطولة عندما يلاقي منتخب قرغيزستان وذلك يوم الأحد القادم الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير لعام 2024، حيث من المقرر أن تنطلق صافرة تلك المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية. 

أما المنتخب العماني فسوف يواجه منتخب تايلاند في الجولة الثانية من منافسات البطولة يوم الأحد 21 يناير في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية “القاهرة”، السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي “عاصمة الإمارات”.  

ويتواجد منتخب تايلاند في الصدارة برصيد 3 نقاط بعد الفوز أمام منتخب قرغيزستان بهدفين نظيفين، بينما يتواجد المنتخب السعودي في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط “3 نقاط” ولكن يتفوق المنتخب التايلاندي بفارق الأهداف عن الأخضر السعودي، أما منتخب قرغيزستان في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، بينما منتخب عمان في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط أيضًا.    

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عن الكاتب:
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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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