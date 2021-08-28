ردود الافعال العربية على فوز الزمالك بالدوري

توِج الزمالك رسميًا بالدوري رقم 13 في تاريخه مساء يوم الثلاثاء بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء وأحرز الأهداف أحمد سيد زيزو في الدقيقة السادسة فيما جاء الهدف الثاني بأقدام الأسد الأطلسي أشرف بن شرقي في

الدقيقة الثامنة والثمانون، وهذا اللقب بعد صوم لستة سنوات من التتويج بآخر لقب عم 2015/2014 ​ وهذا اللقب هو الثالث عشر في تاريخه وكان اللقاء في الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووصل الزمالك إلى 79 نقطة في الصدارة قبل الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز وهذا يأتي بالحسم لأن الأهلي الوصيف حصل على 75 نقطة فقط ويتبقى لقاء للزمالك مع البنك الأهلى ولقاء للأهلي مع أسوان وبذلك أنهى الملكي الدوري مبكرًا وينتظر مباراة الكأس القادمة أمام أسوان والذي بدوره أعلن الإتحاد المصري عن نهايته في 20 سبتمبر القادم

الجماهير تحتفل باللقب

واحتفلت جماهير الزمالك العاشقة لناديها بالبطولة الثالثة عشر في كل أرجاء مصر والوطن العربي والعالم، وسمع العالم أجمع فرحة الوايت نايتس في ميت عقبة والتي أطلق عليها جمهور الزمالك (بطولة تحدي الإنكسار) وبالفعل تحدى الظروف وحصل على البطولة وبذلك يعود الفرسان للمنافسة على البطولات وحصد الألقاب من جديد، وهذه عادة البطل فالأسد يمرض ولا يموت، واحتفل عاشقي الملكي من المحيط إلى الخليج.

الصحف العربية ترصد تتويج الفارس الأبيض

وكان إهتمام كبير من قبل الصحف العربية بتتويج الزمالك بالدوري ومنها الصحف المغربية والتونسية بسبب ووجود اللاعبين التونسيين والمغاربة في النادي ومن ذلك ذكر موقع. 360 le المغربي بالفيديو تتويج اللاعبين أشرف بن شرقي وحمبد أحداد بالدوري المصري مع الزمالك، وأضافوا “الزمالك حصد اللقب 13 لبطولة الدوري العام المصري في تاريخه بعد تغلبه على الإنتاج بهدفين دون رد في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري.

وقال الموقع المغربي: بأن حسم الدوري للزمالك بعد رفع رصيده إلى 79 نقطة، بينما ودع الإنتاج الدوري المصري الممتاز، وسجل هدفي الزمالك الدولي المصري زيزو والدولي المغربي أشرف بن شرقي وأضاف الموقع بأن هذا اللقب هو أول لقب بعد حصوله على الدوري لعام 2015 وبأن الزمالك توج بالبطولة قبل الجولة الأخيرة للدوري، وأشار الموقع بأن الزمالك يضم في صفوفه كلاً من أشرف بن شرقي وحميد أحداد.

فيما ذكرت الصحف التونسية ذلك بداية من إذاعة موازيك التونسية بقولها” الجزيري والمثلوثي يتوجان ببطولة مصر مع الزمالك وأتى التتويج قبل نهاية الدوري بجولة واحدة بعد الإنتصار على الإنتاج الحربي، ونشرت إذاعة ifm التونسية سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي يتوجان ببطولة مصر مع الزمالك وعنونت ب “تمكن الزمالك المصري من حسم الدوري قبل النهاية بجولة” وأضافت: اللقب يحمل عدد 13 لفريق القلعة البيضاء الذي يضم الثنائي التونسي الدولي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري.

البيان الإماراتية تعلق

وعنونت صحيفة البيان الإماراتية “الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه” وتابعت “توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 13 في تاريخه عقب فوزه على الإنتاج بهدفين لصفر أمس الثلاثاء في الجولة 33 للدوري وقبل الأخيرة،” واختتمت الصحيفة : كانت آخر مرة توج فيها الزمالك بلقب الدوري قبل هذه عام 2015 وفي المقابلةتعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لكل منهما.

نجوم الفن يحتفلون

​واحتفل نجوم الفن بفوز ناديهم المفضل الزمالك مع متابعيهم ببطولة الدوري وتفاعلوا بنشر صورهم بالتيشيرت الأبيض أو وضع كوميكس يوضح عن سعادتهم مع تهنئة متابعهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن ذلك هنأ الفنان محمد هنيدي جمهور الزمالك بالفوز وكتب على حسابه الرسمي على فيسبوك الحمد لله الضحكة رجعت تاني مبروك لنادي الزمالك العظيم وجمهوره العظيم اللي وقف معه وسط كل الظروف الصعبة مبروك لأبطال الدوري.

وعبر الفنان والمطرب هاني شاكر بإعادة طرح أغنيته التي تحمل اسم زملكاوي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتب هاني شاكر زملكاوي كلمات محمد الغنيمي ألحان خالد جنيدي توزيع رافت فيديو محمد عواد، وهنأ الفنان سيد رجب جمهور الزمالك بتعليقه مبروك للزمالك الدوري المصري لموسم 2020 2021 واحتفل الملحن عزيز الشافعي بفوز الزمالك بنشر صورة له بتشيرت الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيسبوك وكتب الزمالك جوه قلبي زملكاوي انا مبروك الدوري يا حبيب قلبي.

وجاءت تهاني للزمالك من الأندية العربية وبعض الأندية العالمية بالفوز بالدوري، ومن ذلك تلقى النادي الملكي تهنئة غريبه بعد نجاحه في الحصول على لقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه و بعد نهاية لقاء الزمالك والإنتاج الحربي مباشرة أرسل نادي بريشكوت البلجيكي تهنئة لنادي الزمالك ” فرسان القلعة البيضاء أ بطال الدوري تهانينا” ورد النادي الملكي التهنئة للنادي البلجيكي عبر تويتر قائلًا شكرا لنادي بيرشكوت اتمنى لكم التوفيق والذي يملك النادي البلجيكي هو الأمير السعودي عبد الله بن مساعد.

وهنأ نادي الوداد الرياضي المغربي الزمالك بفوزه بالدوري على موقع تويتر بقوله “ألف مبروك: يهنيء نادي الوداد الرياضي أشقاءه في نادي الزمالك المصري على تتويجه بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وأيضًا نادي الوصل الإماراتي هنأ الزمالك بالفوز بالدوري ونادي الهلال السوداني والإتحاد الليبي، ونادي المقولون والبنك الأهلى والإسماعيلي.