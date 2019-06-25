رحيل ثلاثة لاعبين عن صفوف فريق برشلونة

خرج اليوم بعض اللاعبين من فريق برشلونة الأسباني حيث استغني الفريق عن هؤلاء اللاعبين للحصول على أموال لزيادة خزينة النادي حتي يتم التعاقد مع اللاعبين أهمهم البرازيلي نيمار والفرنسي جريزمان لتعزيز خط الهجوم حتي يعود الفريق لمكانته الطبيعية والحصول على البطولات والألقاب،خرج البرسا من الموسم الماضي ببطولة واحدة وهيا الليغا بعدما كان قريب من الحصول على الثلاثية ولكن لم يحققها الفريق الكتالوني،هاجمت جماهير الفريق اللاعبين لعدم حصولهم على أعظم بطولة في أوروبا وهي دوري أبطال أوروبا لعدم حصول الفريق عليها لعدة سنوات ماضية.

خرج اليوم ثلاثة لاعبين من برشلونة وأصبحت مكاتب البرسا في يوم حافل لخروج هؤلاء اللاعبين للتعاقد مع غيرهم لتعزيز صفوف الفريق،ودع الحارس الهولندي سيلسن صفوف برشلونة ذاهبا لفريق فالنسيا،اجتاز الحارس الفحص الطبي في فريقه الجديد ويكون الاعلان الرسمي للاعب لانتقاله لصفوف فالنسيا اليوم الأربعاء في مقابل ترك حارس فالنسيا نيتو فريقه والذهاب للبرسا في صفقة تبادلية بين الفريقين،سيلسين ترك البرسا لرغبته في اللعب الاساسي في صفوف البرسا ولكن لم يجد له مكان في ظل وجود تيرشتجن ولكن وافق حارس فالنسيا نيتو على الجلوس على دكة الاحتياط في صفوف البرسا،صفقة سيليسن انتهت بقيمة 30 مليون يورو.

غادر كاردونا صفوف فريق برشلونة الى أوساسونا بقيمة 2.5 مليون يورو،أعلن النادي الكتالوني رحيل البرتغالي اندري جوميز الى صفوف فريق ايفرتون مقابل 25 مليون يورو،قدم البرسا كل الشكر والدعم لجوميز بعد رحيله عن صفوف الفريق،وشكر البرتغالي فريقه وقال سوف أبدا حياة جديدة.

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