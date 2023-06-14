رحيل النجم الفرنسي: باريس سان جيرمان يقرر بيع “كيليان مبابي” هذا الصيف

أكدت بعض التقارير الصحفية اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان قد وافقت على بيع نجم الفريق “كيليان مبابي “.

ومن جانبه، كان النادي الفرنسي قد رفض من قبل التفكير في فكرة رحيل نجمه المفضل مبابي ولكن الآن أصبح النادي جاهزا لبيع لاعبه المميز بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النجم الفرنسي.

ومن جانبه، فقد قال كليان في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه لن يستمر مع النادي الباريسي لموسم إضافي آخر وإنه سوف يرحل مع نهاية عام 2023-2024، وأنه لم يطلب أن يرحل هذا الصيف ولكنه قد أكد لنادي باريس سان جيرمان فقط عدم تفعيل عامه الإضافي.



وبحسب ما نشرته صحيفة “Le Parisien” فقد قررت إدارة النادي الفرنسي السماح للاعب “كليان مبابي ” بالرحيل هذا الصيف إذا رفض تمديد عقده والاستفادة المالية من بيعه وحتى لا يرحل عن النادي مجانا خلال الموسم المقبل.

وقد أكدت الصحيفة، أن نادي باريس سان جيرمان غاضب من لاعبه مبابي بسبب التصريحات الأخيرة، ورغبته في تسريب الأزمة أمام الجميع، ويريدون إثبات سلطتهم ووضع النادي فوق كل شيء حتى لاعبه المميز مبابي والذي يدور حوله مشروع العملاق الفرنسي.

من ناحية أخرى كان اللاعب الفرنسي قد جدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان وكان ذلك، في يوم الخامس عشر من شهر يوليو سنة 2022 وحتى موسم سنة 2023-2024 ولكن بشرط عدم تجاوز موسم سنة 2024.