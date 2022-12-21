رحله كرستيانو رونالدو من الفقر لأشهر لاعبي العالم

كرستيانو رونالدو كان من عائلة فقيرة جدًا حيث كانت والدته تعمل كطباخة ووالده كان عاملًا في غرفة ملابس نادي “أندورينيا” ولم تكن حالتهم الاجتماعية أفضل حالًا فقد كان كريستيانو وإخوته الثلاثة ينامون في غرفة واحدة صغيرة جدًا ، و في ظل ذلك الفقر وإدمان والد كرستيانو للكحوليات أخذت والدته قرار الإجهاض وبالفعل ذهبت للطبيب ولكن من حسن الحظ أن الطبيب أخبرها بأن ذلك الإجهاض قد يودي بحياتها فلم تستطع إجهاضه حتى يولد لنا أعظم لاعب في العالم احترافا وإنسانية .

مرض كرستيانو

وكبر كرستيانو ودخل نادي أندورينيا ومات والده من شده إدمانه للكحوليات فقام كرستيانو بترك التعليم لكي يحترف الكرة ويتكفل بأسرته التي أصبح مسؤول عنها و كان عمره في ذلك الوقت أربعة عشر عامًا ، ولكن لسوء الحظ أصيب بمرض بالقلب وكانت ضربات قلبه سريعة جدا وقام بالخضوع لعملية في القلب لينطلق بعد ذلك ويصبح أسطورة من الأساطير الكروية .

لم يستطع كريستيانو أن يحصل على لقب بطل كأس العالم لعام 2022 ولكنه حصل على ذلك اللقب في قلوب محبيه فلقد متعنا كرستيانو رونالدو من بداية احترافه وكان قدوة لكثير من الأطفال والشباب.