رامون دياز يشن هجوماً قاسيا على حكم مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي.

رامون دياز يشن هجوماً قاسيا على حكم مباراة الهلال والشباب بعد انتهاء الجولة الـ22 في “دوري روشن السعودي”، وذلك بعد انتهاء مباراة الفريقين بالأمس، والتي قد أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، والتي قد انتهت بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها لاعبو الشباب في شباك الزعيم الأزرق.

رامون دياز يشن هجوماً قاسيا على حكم مباراة الهلال والشباب

وقام المدرب الأرجنتيني لنادي الهلال السعودي، بتوجيه الكثير من الانتقادات إلى حكم مباراة فريقه أمام نادي الشباب، المباراة التي وضعت نادي الهلال في المركز الرابع، بعد الخسارة الكبيرة بثلاثية نظيفة من نادي الشباب في ديربي الرياض.

ومن جانبه فقد بدأ المدرب الأرجنتيني “رامون دياز” انتقاده للحكم بعد نهاية المباراة مباشرة قائلاً: ” لم يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء واضحة لنا، وليس الأمر بغريب على الحكم، فلقد فعلها مرة سابقة أمام نادي الأهلي”.

واستكمل المدرب حديثه، مستمراً في الهجوم حيث قال: “المباراة كانت كبيرة على الحكم، نظرا لأهميتها في تحديد المركز الثالث في الدوري السعودي، وكانت اليد العليا في تحويل نتيجة اللقاء لنادٍ معين ترجع إلى الحكم، وبهذا الشكل فقد تسبب الحكم في أخطاء كارثية أدت إلى ضغط، مما تسبب في حصول لاعبي الفريق على بطاقات ملونة”.

واستشهد رامون دياز على صحة كلامه ضد الحكم قائلاً: “نستخدم شاشات حديثة من أجل متابعة أحداث اللقاء من على دكة البدلاء، وبالفعل لقد شاهدنا اخطاءً كارثية لحكم المباراة خلال مجريات اللقاء”.

كما ختم المدرب الأرجنتيني حديثه القوي ضد الحكم قائلاً: “ليس هناك سبيل لإيقاف نادي الهلال عن المنافسة والظفر بلقب الدوري، إلا من خلال الحكام غير الكفاءات في إدارة المباريات الكبيرة”.

ترتيب الهلال والشباب بعد نهاية المباراة

وبعد نهاية هذا اللقاء، بهذه النتيجة الكبيرة فقد ارتفع رصيد نادي الشباب إلى 47 نقطة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم، خلف المتصدر الاتحاد والوصيف النصر، في حين قد ظل نادي الهلال في المركز الرابع برصيد 45 نقطة خلف نادي الشباب.