“راموس_أهلاوي”.. هاشتاج يثير الجدل والحيرة بين جماهير الأهلي السعودي.. إيه الحكاية

أثار هاشتاج “#راموس_أهلاوي” الجدل والحيرة بين صفوف جماهير النادي الأهلي العائد من جديد نحو دوري روشن، والذي على ما يبدو أنه يطمح في المنافسة بقوة للحصول على لقب الدوري السعودي الممتاز، وذلك عبر سعيه لجلب صفقات أجنبية قوية، وتتبعت عيون «نجوم مصرية» الأنباء حول النجم الإسباني سرجيو راموس، فكان هذا التقرير المختصر.

في بداية القول، لقد تأرجحت الأنباء بين الإشاعة والحقيقة، حول انضمام المدافع الإسباني للأهلي السعودي، وكتب حساب «رادار الأهلي» على موقع “تويتر” عن تأكيد تعاقد راموس مع الأهلي، وقال “أول صفقات الأهلي الأجنبية، رسميا، الإسباني سيرخيو راموس، أفضل مدافع في التاريخ، لاعبا للنادي الأهلي، والأقرب بأنه سيتم الإعلان اليوم عن الصفقة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جدة، مبروك يا ملوك”.

وفي اتجاه معاكس، غرد حساب «زوم الأهلي» على تويتر أيضا، وقال “سيرجيو راموس لم يقبل عرض النادي #الأهلي حتى الآن”.

وبحسب المصادر الصحفية المتنوعة، فقد قال الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” رودي جاليتي، أن اللاعب الإسباني سيرجيو راموس صاحب الـ37 عاما قد أظهر موافقة على الانضمام للأهلي مقابل 20 مليون يورو في الموسم الواحد، كما أفاد الإعلامي التركي، إكرم كونور عبر حسابه على الفيسبوك، أن انضمام راموس للأهلي أصبح قريب.

ما التفاصيل.. وإيه الحكاية؟

اللاعب الإسباني سيرجيو راموس أصبح حراً بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم 2022-2023، وفي هذا الصدد دخل الأهلي السعودي في مفاوضات جادة مع اللاعب، وأوضح الصحفي الإيطالي رودي جاليتي في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل “تويتر” أنه يتبقى خطوة واحدة لإتمام الصفقة، وذلك بعدما وافق رسميا للانضمام للأهلي، وهذه الخطوة هي توقيع راموس على العقد الذي سيصبح به لاعبا في الأهلي بشكل رسمي ابتداء من الموسم القادم، وكانت تغريدة جاليتي في الثامن من يونيو الجاري، وقال “أنه من المتوقع أن الانتهاء من الصفقة قريبا”.

جدير بالذكر أنه لم تصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن من النادي الأهلي السعودي، أو اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، والذي هو بنهاية هذا الموسم من الأحرار.