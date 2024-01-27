أخبار الرياضة

راكيتيش يوافق على عرض الشباب السعودي في الميركاتو الشتوي

عمر عبد العزيز أحمد

كشفت تقارير صحفية أوروبية، اليوم السبت، بأن النجم الكرواتي المخضرم، إيفان راكيتيتش، نجم خط وسط فريق إشبيلية، قرر الرحيل عن صفوف الفريق الأندلسي، بهدف الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

راكيتيتش يوافق على عرض الشباب السعودي

راكيتيتش يوافق على عرض الشباب السعودي

ويرتدي إيفان راكيتيتش مع إيفان إشبيلية منذ 2020 في فترة ثانية مع الفريق الأندلسي، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

وعلاوة على ذلك، فإن النجم الكرواتي قد لعب 6 أعوام بقميص برشلونة، خلال الفترة من 2014 حتى 2020.

راكيتيتش يوافق على عرض الشباب السعودي

ووفقا لما ذكره خبير سوق الانتقالات “فابريزيو رومانو” على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “إكس”، فإن راكيتيتش أبلغ إدارة إشبيلية ورفاقه في الفريق، بقرار رحيله.

ونوه الصحفي الشهير على أنه قد وافق راكيتيتش على الانتقال لصفوف الشباب السعودي، وتمت الأمور بشكل رسمي.

واختتم خبير سوق الانتقالات الشتوية بأنه تم حجز موعد الفحص الطبي في نهاية الأسبوع الجاري، وسيسافر النجم الكرواتي إلى السعودية الإثنين المقبل.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عمر عبد العزيز أحمد
عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل