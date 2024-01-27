راكيتيش يوافق على عرض الشباب السعودي في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أوروبية، اليوم السبت، بأن النجم الكرواتي المخضرم، إيفان راكيتيتش، نجم خط وسط فريق إشبيلية، قرر الرحيل عن صفوف الفريق الأندلسي، بهدف الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

راكيتيتش يوافق على عرض الشباب السعودي

ويرتدي إيفان راكيتيتش مع إيفان إشبيلية منذ 2020 في فترة ثانية مع الفريق الأندلسي، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

وعلاوة على ذلك، فإن النجم الكرواتي قد لعب 6 أعوام بقميص برشلونة، خلال الفترة من 2014 حتى 2020.

راكيتيتش يوافق على عرض الشباب السعودي

ووفقا لما ذكره خبير سوق الانتقالات “فابريزيو رومانو” على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “إكس”، فإن راكيتيتش أبلغ إدارة إشبيلية ورفاقه في الفريق، بقرار رحيله.

ونوه الصحفي الشهير على أنه قد وافق راكيتيتش على الانتقال لصفوف الشباب السعودي، وتمت الأمور بشكل رسمي.

واختتم خبير سوق الانتقالات الشتوية بأنه تم حجز موعد الفحص الطبي في نهاية الأسبوع الجاري، وسيسافر النجم الكرواتي إلى السعودية الإثنين المقبل.