رادوي يكشف سر إقالته من الطائي وحقيقة “تصريح التراخي”

أعلن نادي الطائي السعودي إقالة مديره الفني الروماني، ميريل رادوي، من منصبه في تدريب الفريق الأول لكرة القدم. وقد أوكلت مهمة قيادة الفريق المؤقتة للمدرب المساعد خوسيه باريتو، الذي سيشرف على ثلاث مباريات متبقية في الموسم الحالي.

وفي تصريحاته الأخيرة لبرنامج “أكشن مع وليد”، كشف رادوي عن السبب الحقيقي لإقالته وقام بتوضيح بعض التصريحات التي تم تفسيرها بشكل خاطئ. وأوضح رادوي أنه تمت إقالته بسبب غضبه الزائد خلال مباراة مع فريق النصر والتغييرات الكثيرة التي قام بها في تلك المباراة.

وأشار إلى أن تصريحه السابق لم يكن يشير إلى مباراة محددة، وإنما كان يشير إلى آخر خمس مباريات وأكد أنه لم يكن يعتبرها مهمة بالغة الأهمية نظرًا لإنجاز فريقه الأساسي لهدف البقاء في الدوري. وأكد أيضًا أنهم قد أنهوا فعليًا موسمهم وكانوا في حالة استرخاء.

وعلق رادوي على الأزمة التي نشبت مع اللاعب الجزائري أمير سعيود خلال تبديله في مباراة النصر، مؤكدًا أنه تحدث مع اللاعب وأنه لا توجد مشكلة بينهما.

وأشار رادوي إلى أنه بعد مباراة الفيحاء، اجتمع مع رئيس النادي وتم مناقشة جميع الأمور المتعلقة بتجديد عقده، وعلى الرغم من أنه توصل إلى اتفاق مع النادي، إلا أنه لم يتم التوقيع النهائي. وأوضح أنه كان يعد الطائي بالبقاء في الدوري وكان من المفترض أن يلتزم النادي بتجديد عقده.

وختم رادوي حديثه بالقول: “بصراحة، لم أكن أتوقع أن نتمكن من تحقيق هدفنا بالبقاء في الدوري قبل انتهاء خمس جولات، لكننا تمكنا من البقاء بعد 13 مباراة. بغض النظر عن نتائج مباراتي الباطن والنصر، أنا وبقية الجهاز الفني سعداء بتجربتنا في الطائي، وأعتقد أنني سأبقى هنا حتى الموسم المقبل”.

وفي الترتيب الحالي لدوري روشن السعودي، يحتل الطائي المركز السابع برصيد 34 نقطة من 27 مباراة.