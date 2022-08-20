راتب خيالي لكاسيميرو في مانشستر يونايتد

تم الإعلان رسميًا عن انتقال اللاعب البرازيلي صاحب الـ 30 عام كاسيميرو إلى نادي مانشستر يونايتد قادمًا من نادي ريال مدريد.

سيكون من السهل على كاسيميرو التأقلم على أجواء اليونايتد، خصوصًا مع تواجد رافييل فاران وكريستيانو رونالدو الذين سبق ولعبوا سويًا في ريال مدريد وحصدوا الكثير من البطولات وصنعوا إنجازات عديدة.

انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد

بلغت الصفقة مبلغ 60 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كإضافات، ويمتد العقد حتى يونيو 2026 أي لمدة 4 سنوات مع خيار لموسم آخر.

ودع كاسيميرو زملائه في ريال مدريد استعدادًا للسفر إلى انجلترا لعمل الفحص الطبي وإنهاء إجراءات التعاقد، من الممكن أن يتواجد في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في المدرجات، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ساوثهامبتون يوم 27 أغسطس القادم.

راتب كاسيميرو في مانشستر يونايتد

سيتقاضى كاسيميرو راتب 20 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد وهو ضعف ما كان يتقاضاه في ريال مدريد حيث كان يتقاضى 9 مليون و850 ألف يورو، وبذلك يكون هو ثاني أعلى أجر في مانشستر يونايتد بعد كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى 26 مليون و800 ألف جنيه استرليني في الموسم.

مصير ريال مدريد بعد رحيل كاسيميرو

استمرارًا لرحيل الأساطير عن النادي جاء الدور على كاسيميرو، وتحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن بديل كاسيميرو وقال: “لدينا لاعبين آخرين في خط الوسط من الممكن أن يقوموا بنفس الدور وتحقيق أهداف النادي للموسم”.

يتحدث أنشيلوتي هنا عن توني كروس، ومودريتش، وداني سيبايوس، وكامافينجا، وفالفيردي، بالإضافة للخيار الأمثل لهذا المركز الدفاعي أوريلين تشواميني.