راتب ضخم في انتظار مدرب الأهلي الجديد

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن الراتب الذي سوف يتقاضاه مدرب الأهلي الجديد.

وتعقد لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعًا اليوم لبحث ملف المدير الفني الجديد ومناقشة الأسماء المطروحة.

الأهلي يفتح خزائنه للمدرب الجديد

وكتب أحمد حسن في منشور له على “فيس بوك” بحسب مصدر في الأهلي: “وضعنا سقف لراتب المدرب الجديد لبدأ الاختيار بين المرشحين، وافق الكابتن محمود الخطيب على وصول راتب المدرب إلى 250 ألف دولار شهريا”.

وكان المارد الأحمر قد أعلن إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد البداية السيئة له مع الفريق، وآخرهم الخسارة على يد بيراميدز 2-0.

ويمتلك الأهلي 5 نقاط من أربع مباريات بعد أن فاز مرة واحدة في أول 4 جولات بالدوري المصري.

وبشكل عام خاض ريبيرو 7 مباريات ما بين الدوري المصري وكأس العالم للأندية وحقق فوز وحيد كان أمام فاركو.