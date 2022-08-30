راتب ضخم.. تفاصيل انتقال أحمد بامسعود إلى اتحاد جدة

أعلن اللاعب أحمد بامسعود لاعب نادي الفيحاء السابق، عن انتقاله بشكل رسمي إلى نادي اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى عام 2025 وبراتب سنوي ضخم.

انتقال أحمد بامسعود إلى اتحاد جدة

يعد أحمد بامسعود هو الصفقة السابعة التي يضمها نادي اتحاد جدة هذا الموسم، ويبدو من حجم الصفقات أن الفريق الجداوي يسعى لتحقيق بطولة الدوري هذا الموسم.

وانضم أحمد بامسعود لفريق اتحاد جدة مقابل دفع 3 ملايين ريال سعودي لناديه السابق الفيحاء.

وفي المقابل سوف يحصل أحمد بامسعود على 9 ملايين ريال سعودي من اتحاد جدة مقسمة على 3 مواسم، بواقع 3 ملايين ريال في كل موسم.

ويعتبر رقم مبالغ فيه على لاعب لم يصنع إلا هدفا واحدا ويسجل هدف آخر في 31 مباراة مع الفيحاء في الموسم الماضي.

مواقع التواصل تحسب راتب أحمد بامسعود باليوم والساعة

هناك عدد من جماهير العميد يعتبرون أن راتب بامسعود ضخم للغاية، وقام البعض من رواد مواقع التواصل بعملية حسابية لراتب اللاعب وكانت النتيجة كالتالي:

راتب بامسعود في الشهر: 250 ألف ريال.

في الأسبوع: . 62.500 ألف ريال سعودي.

في اليوم: قرابة 9000 ريال سعودي.

في الساعة: 375 ريال سعودي.

هذا ويبلغ أحمد بامسعود 26 عاما، وتم ضمه لفريق اتحاد جدة بعد عدة صفقات أبرزها: المصري طارق حامد، والأنجولي هيلدر كوستا.