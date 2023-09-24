رابط وأسعار شراء تذاكر الاتحاد والخلود في دور ال32 من كأس الملك 2023-2024 وموعد المباراة

يحتضن ملعب نادي الحزم مباراة الاتحاد والخلود القادمة في دور ال32 من كأس الملك يوم الثلاثاء الموافق 26\09\2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، استطاع الاتحاد أن يحقق اللقب في 9 مواجهات سابقة أعوام (1958- 1959-1960- 1963-1967-1988- 2010-2013-2018)، كما أنه كان الوصيف في 9 مناسبات أيضاً وأكثر الأندية حصولاً على اللقب هو الأهلي السعودي والذي يمتلك 13 لقب ثم الهلال بـ10 ألقاب، يدخل النمور المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز وتخطي عقبة الخلود ومواصلة المشوار نحو منصة التتويج والحصول على اللقب العاشر في تاريخه.

موعد مباراة الاتحاد والخلود

موعد مباراة الاتحاد والخلود

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 26\09\223 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وسوف تقام المباراة على ملعب نادي الحزم، يدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز الأخير على نادي الفتح وتعثر الهلال أمام ضمك بعد التعادل وفقده لنقطتين أعطت الصدارة للاتحاد.

حجز تذاكر الاتحاد والخلود في كأس خادم الحرمين

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أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والخلود القادمة في كأس الملك

بطاقة المباراة

المباراة الخلود – الاتحاد البطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموعد الثلاثاء 26\09\2023 التوقيت التاسعة مساءً بتوقيت السعودية الملعب ملعب نادي الحزم القناة الناقلة ssc

الاتحاد ضد الخلود

📸 العمل يتواصل 🐅 pic.twitter.com/3y4N8vU45i — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 22, 2023

📣🏟️ || احصل على تذكرتك لمواجهة #الخلود_الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء القادم عبر الرابط التالي : 📎⤵️https://t.co/z20oRSbzRC pic.twitter.com/eNfIvsXOnp — نادي الخلود السعودي (@AlkholoodClub) September 23, 2023

يدخل الاتحاد صاحب الـ9 ألقاب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين المباراة برغبة قوية في تحقيق الانتصار ومواصلة إسعاد جماهيره، بعد أن حقق فوز كبير في البطولة القارية على أجمك بثلاثة أهداف دون رد، كما أن النمور يحتلون المركز الأول في الترتيب العام لدوري روشن بعد الفوز الأخير على الفتح وتعادل الهلال أمام ضمك.

في المقابل يرغب الخلود في تحقيق مفاجئة كبيرة بالفوز على الاتحاد لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة تتسم بالندية والمتعة والرغبة في الفوز من كلا الفريقين.