أخبار الرياضة

رابط وأسعار شراء تذاكر الاتحاد والخلود في دور ال32 من كأس الملك 2023-2024 وموعد المباراة

محمد أبوالعز

يحتضن ملعب نادي الحزم مباراة الاتحاد والخلود القادمة في دور ال32 من كأس الملك يوم الثلاثاء الموافق 26\09\2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، استطاع الاتحاد أن يحقق اللقب في 9 مواجهات سابقة أعوام (1958- 1959-1960- 1963-1967-1988- 2010-2013-2018)، كما أنه كان الوصيف في 9 مناسبات أيضاً وأكثر الأندية حصولاً على اللقب هو الأهلي السعودي والذي يمتلك 13 لقب ثم الهلال بـ10 ألقاب، يدخل النمور المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز وتخطي عقبة الخلود ومواصلة المشوار نحو منصة التتويج والحصول على اللقب العاشر في تاريخه.

موعد مباراة الاتحاد والخلود

موعد مباراة الاتحاد والخلود

قد يهمك:

“بطلوع الروج العميد يمر” شاهد ركلات الترجيح تبتسم للاتحاد هنا نتيجة مباراة الاتحاد والخلود اليوم في الكأس

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

موعد مباراة الاتحاد والخلود

موعد مباراة الاتحاد كأس الملك
موعد مباراة الاتحاد كأس الملك- المصدر منصة Easy Ticket

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 26\09\223 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وسوف تقام المباراة على ملعب نادي الحزم، يدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز الأخير على نادي الفتح وتعثر الهلال أمام ضمك بعد التعادل وفقده لنقطتين أعطت الصدارة للاتحاد.

حجز تذاكر الاتحاد والخلود في كأس خادم الحرمين

  • الدخول على رابط منصة e-ticket.
  • الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
تذاكر الاتحاد والخلود كأس الملك
تذاكر الاتحاد والخلود كأس الملك- المصر منصة حجز التذاكر
  • إدخال رقم الجوال والضغط على أيقونة تنفيذ.
تذاكر الاتحاد والخلود
تذاكر الاتحاد والخلود- المصدر موقع حجز التذاكر الإلكتروني
  • تحديد العدد وفئة التذاكر ومكان الجلوس.
  • اختيار طريقة دفع المقابل المادي ثم الضغط على أيقونة “تأكيد الحجز”.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والخلود القادمة في كأس الملك

أسعار تذاكر الاتحاد والخلود
أسعار تذاكر الاتحاد والخلود-المصدر موقع Easy Ticket

بطاقة المباراة

المباراة الخلود – الاتحاد
البطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
الموعد الثلاثاء 26\09\2023
التوقيت التاسعة مساءً بتوقيت السعودية
الملعب ملعب نادي الحزم
القناة الناقلة ssc

الاتحاد ضد الخلود

يدخل الاتحاد صاحب الـ9 ألقاب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين المباراة برغبة قوية في تحقيق الانتصار ومواصلة إسعاد جماهيره، بعد أن حقق فوز كبير في البطولة القارية على أجمك بثلاثة أهداف دون رد، كما أن النمور يحتلون المركز الأول في الترتيب العام لدوري روشن بعد الفوز الأخير على الفتح وتعادل الهلال أمام ضمك.

في المقابل يرغب الخلود في تحقيق مفاجئة كبيرة بالفوز على الاتحاد لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة تتسم بالندية والمتعة والرغبة في الفوز من كلا الفريقين.

Avatar of محمد أبوالعز
محمد أبوالعز

محمد أبوالعز حاصل على ليسانس آداب وتربية أهوى الكتابة وكرة القدم

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات