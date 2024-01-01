رابط شراء تذاكر كأس إفريقيا للأمم 2024

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد إنطلاق بيع تذاكر كأس إفريقيا للأمم توتال إنيرجيز 2024 بشكل رسمي عبر الأنترنيت على منصته الرسمية “cafonline” إبتداء من يوم الخميس 13 نوفمبر 2023، وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بساحل العاج في الفترة ما بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

رابط شراء تذاكر كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار

تسعى العديد من الجماهير الإفريقية والعربية المسافرة إلى دولة الكوت ديفوار لمتابعة منتخبها المفضل إلى الحصول على تذاكر مباريات النسخة الرابعة والثلاثين من كأس إفريقيا مبكرا لتفادي نفاذ التذاكر أو الإزدحام في نقاط البيع الأمر الذي جعل الإتحاد الإفريقي إلى طرح 1.3 مليون تذكرة للبيع على الأنترنيت عبر هذا الرابط http://tickets.cafonline.com/AFCON، لتسهيل عملية الولوج السلس إلى المدرجات.

أسعار تذاكر كأس إفريقيا 2024

وقد حددت اللجنة المنظمة لمنافسات كأس إفريقيا للأمم 2024 أسعار التذاكر على الشكل التالي:

الفئة الأولى 15000 فرنك إفريقي. 250,47 درهم مغربي. 782,45 جنيه مصري.

الفئة الثانية 10000 فرنك إفريقي. 166,98 درهم مغربي. 521,64 جنيه مصري.

الفئة الثالثة 5000 فرنك إفريقي. 83,49 درهم مغربي. 260,82 جنيه مصري.

مجموعات المنتخبات العربية في كان 2024

جدير بالذكر أن منتخب مصر وقع في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، فيما منتخب المغربي جاء في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا، أما المنتخب الجزائري فقد وقع في المجموعة الرابعة مع بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا، وجاء المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة رفقة مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

يذكر أن منتخب مصر هو المنتخب الأكثر تتويجا بلقب كأس إفريقيا للأمم حيث فاز به سبع مرات، وفي المركز الثاني منتخب الكاميرون ب خمس ألقاب.

و بعد تحقيقة إنجازا إفريقيا بإحرازه المركز الرابع في منافسات كأس العالم فيفا قطر 2022، يسعى منتخب المغرب إلى الفوز باللقب الإفريقي الثاني بعد لقب نسخة 1976 التي نظمت في دولة إثيوبيا، فيما بسعى منتخب الجزائر إلى تحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد ألقاب نسختي 1990 و2019، أما المنتخب التونسي فقد فاز باللقب الإفريقي مرة واحدة في نسخة 2004 في المباراة النهائية التي لعبها ضد المنتخب المغربي بملعب حمادي العقربي برادس.