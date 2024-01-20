رابط حجز تذاكر نهائي السوبر الإيطالي 2024 “نابولي vs الإنتر” WBK

أعلنت منصة وي بوك عن طرح تذاكر نهائي كأس السوبر الإيطالي الذي سوف يجمع بين نابولي ضد الإنتر، وبالطبع كان هناك حالة إقبال كبيرة للغاية على التذاكر من الجماهير سواء من محبي الفريقين أو من محبي الكرة العالمية وخاصة الإيطالية، وننشر لكم رابط وكيفية حجز تذاكر المباراة، وهذا إلى جانب التفاصيل المتعلقة بها، فتابع معنا.

تذاكر نهائي السوبر الإيطالي

بطولة السوبر الإيطالي

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الايطالي في مدينة الرياض، والتي بدأت بمباريات دور نصف النهائي، والتي انتهت بتألق كل من نابولي وكذلك نادي إنتر ميلان على خصومهم، حيث انتهت تلك المباريات بالنتائج الموضحة:

نابولي 3 – 0 فيورنتينا.

الإنتر 3 – 0 لاتسيو.

ويتحمس الجميع لمباراة النهائي، والتي يتوقع أن تكون ندية وقوية للغاية بين الفريقين، فما هي توقعاتكم لها، أخبرونا في خانة التعليقات.

موعد مباراة نابولي والإنتر

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي على إستاد الأول بارك في مدينة الرياض، وهذا في تمام الموعد التالي:

الإثنين الموافق 22 يناير 2024.

في تمام الساعة العاشرة 10:00 مساء بتوقيت السعودية.

رابط حجز التذاكر

وقد تم طرح التذاكر في الساعات الماضية، وشهدت إقبالا كبيرا، وانتهت التذاكر بالأسعار الرسمية، ولكنها متاحة في موقع إعادة بيع التذاكر الرسمي بمنصة ويبوك، ويمكنكم حجزها عبر الخطوات الموضحة:

يتم الدخول إلى رابط حجز المباراة عبر ويبوك webook.com .

. ثم تقوم بالضغط على أيقونة منصة إعادة البيع.

تظهر لك التذاكر المتاحة.

اضغط على شراء، ثم قم بالموافقة والذهاب للدفع.

وفي حال انتهاء التذاكر في منصة إعادة البيع لويبوك، فقم بالبحث عن التذاكر عبر منصة غرينتا هب هنا.