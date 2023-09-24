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سارع قبل النفاذ.. رابط حجز تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية في معسكر أبو ظبي بالإمارات

محمود محمد عبد العال

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن طرح تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية المقرر لها خلال شهر أكتوبر المقبل، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه الفراعنة في العين على ستاد هزاع بن زايد، والذي سيكون ضمن خطط المدير الفني روي فيتوريا لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

حجز تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية بالإمارات - مصدر الصورة: موقع بلاتينيوم لِست.

حجز تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية بالإمارات - مصدر الصورة: موقع بلاتينيوم لِست.

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رابط تذاكر مباراة مصر والجزائر

وتحتضن أبو ظبي معسكر منتخب مصر خلال الفترة بين 9 و17 أكتوبر المقبل، حيث سيخوض الفراعنة مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر على التوالي، في آخر الاستعدادات الودية الدولية قبل بداية تصفيات كأس العالم 2026، وقبل أشهر قليلة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

ويمكنكم الآن الحصول على تذاكر مواجهة الفراعنة أمام محاربي الصحراء من خلال الخطوات التالية:

اختيار فئة التذاكر لحجز تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية - مصدر الصورة: موقع بلاتينيوم لِست.
اختيار فئة التذاكر لحجز تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية – مصدر الصورة: موقع بلاتينيوم لِست.
  • الضغط على اختيار المقاعد، لتحديد المقعد المناسب لك من كل فئة.
اختيار المقاعد لحجز تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية - مصدر الصورة: موقع بلاتينيوم لِست.
اختيار المقاعد لحجز تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية – مصدر الصورة: موقع بلاتينيوم لِست.
  • الضغط على المقعد المناسب، ثم الضغط على “الدفع”.
المتابعة إلى شاشة الدفع لحجز تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية - مصدر الصورة: موقع بلاتينيوم لِست.
المتابعة إلى شاشة الدفع لحجز تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية – مصدر الصورة: موقع بلاتينيوم لِست.
  • المتاسبة إلى شاشة الدفع ودقع ثمن التذكرة إلكترونيًا.

موعد مباراة مصر والجزائر

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، مباراة مصر والجزائر الودية الدولية المفرر لها الشهر القادم، في المعسكر التحضيري للمنتخبين الشقيقين.

وستقام المباراة يوم الاثنين 17 أكتوبر 2023، ضمن استعدادات الفريقين لكأس الأمم الأفريقية في يناير 2024، وقبلها بداية تصفيات كأس العالم في نوفمبر من العام الجاري 2023.

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محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف.
كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات.
أعمل في موقع نجوم مصرية والفجر الرياضي والمايسترو الرياضي وسعودي فايف.
عملت من قبل في عدة مواقع إلكترونية وهي: بلس 90، في المدرج، كورة جيت.

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