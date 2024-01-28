رابط حجز تذاكر مباراة الهلال وانتر ميامي 29/1/2024 في كأس موسم الرياض

حالة ترقب كبيرة بين متابعي كرة القدم في المملكة وخاصة من مشجعي الهلال، حيث يوجد حالة بحث شديدة على تذاكر مباراة الهلال وانتر ميامي بحضور اللاعب الأسطورة ليونيل ميسي والمقرر أن تقام على ملعب المملكة أرينا الجديد، وننشر لكم أعزائنا المتابعين كيفية حجز تذاكر هذه المواجهة المنتظرة وهذا بعد أن انتهت التذاكر من موقع وي بوك، فتابع معنا لتتعرف على طرق الحجز.

تذاكر مباراة الهلال وانتر ميامي

مباراة الهلال ضد إنتر ميامي

يلعب نادي الهلال السعودي في مباراة ضد نادي إنتر ميامي الأمريكي وهذا في بطولة كأس موسم الرياض 2024 الودية، والتي ستقام بين 3 فرق، الهلال والنصر وكذلك إنتر ميامي الأمريكي، وقد تابعنا معكم كيفية حجز تذاكر النصر وميامي والتي سيتواجه فيها ميسي ضد كريستيانو رونالدو أخيرا.

وبالطبع هناك حالة اهتمام ظهرت بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه المباراة وخاصة من جماهير الهلال، الذين يشجعون ويطالبون فريقهم بتحقيق فوز كبير على إنتر ميامي بقيادة ميسي، فهل يستطيع الزعيم عمل ذلك؟.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب المملكة أرينا الجديد في مدينة الرياض، وذلك في تمام الموعد الموضح:

يوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024.

الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر.

كيفية حجز التذاكر

وبعد أن انتهت التذاكر من الموقع الرسمي لوي بوك، أصبح هناك حالة بحث عن كيفية شراءها على الرغم من ذلك، وهي متاحة بالفعل من خلال منصة إعادة بيع التذاكر في ويبوك ولكن الأسعار الخاصة بها عالية نوعا ما، وقد وجدنا الأسعار معقولة أكثر على منصة قولدن تيكت والتي يمكنكم الشراء من خلالها عبر الخطوات: