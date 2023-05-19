رابط حجز تذاكر مباراة النصر والشباب في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين

يستعد نادي النصر لمباراة في غاية الأهمية أمام نادي الشباب ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، ويأمل كل فريق في تحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط غالية، ويدخل الفريقان المباراة بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية حيث حقق النصر الفوز على الطائي وفاز الشباب على الوحدة.

موعد مباراة النصر والشباب

وتُقام مباراة النصر والشباب يوم الثلاثاء المُقبل على ملعب نادي النصر “الأول بارك” في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويأمل نادي النصر في الوصول إلى النقطة 63 وحصد المركز الثاني رسمياً حيث يمتلك من النقاط 60 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات.

من جانبه يسعى نادي الشباب في الفوز بالمباراة والصعود إلى النقطة 56 ومطاردة نادي النصر صاحب المركز الثاني، ويحتل نادي الشباب المركز الثالث في ترتيب منافسات الدوري.

رابط حجز التذاكر النصر والشباب

وأعلن نادي النصر فتح باب الحجز أمام الجماهير لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الأول بارك، ونُقدم إليك خطوات حجز التذاكر الخاصة بالمباراة المرتقبة:

فتح الموقع الإلكتروني “الأول بارك” من هنا.

الضغط على كلمة “اشتر تذكرة” الموجودة أسفل إعلان المباراة.

تحديد فئة التذكرة حيث تبدأ الأسعار من 30 ريال.

الضغط على “اشتر تذكرة”.

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني والرقم السري.

تحديد المقاعد والدفع وتأكيد الشراء.

ويتحمل ملعب الأول بارك أو مرسول بارك سابقاً عدد 25 ألف مشجع، ويسعى دائماً جمهور نادي النصر في ملء المدرجات لمساندة نادي النصر.