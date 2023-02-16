رابط حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي

يواجهة النصر السعودي نظيره نادي التعاون في مباراة الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي موسم 2022 -2023، ويرغب نادي النصر في الفوز بتلك المباراة من أجل العودة مرة أخري إلي تصدر قائمة جدول ترتيب الدوري وخاصة بعد ما استطاع نادي الشباب تصدر قائمة جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن النصر.

موعد مباراة النصر والتعاون

تقام مباراة النصر والتعاون على ملعب مرسول بارك غداً الجمعة 17 فبراير 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية والتي تمتلك حقوق بث مباريات دوري روشن، وكما يمكن مشاهدة المباراة على شبكة الإنترنت من خلال منصة شاهد VIP.

طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون

طرحت منصة مرسول بارك تذاكر مباراة النصر والتعاون للجماهير، ويمكن حجز تذاكر المباراة من خلال القيام بالتالي:-

الذهاب إلي موقع منصة مارسيلو بارك مباشرة “ من هنا “.

تسجيل الدخول في حسابك.

اختيار من الصفحة الرئيسية تذاكر مباراة النصر والتعاون.

تقوم بالضغط علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي أحجز الأن.

تحديد فئة التذكرة وعدد التذاكر.

تحديد وسيلة الدفع المناسبة.

الضغط على زر طباعة التذكرة.

التشكيل المتوقع للنصر أمام التعاون