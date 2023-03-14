رابط حجز تذاكر مباراة النصر وابها في دوري روشن عبر مرسول بارك

يستضيف ملعب مرسول بارك مباراة النصر وأبها والتي ستكون ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي، وتعتبر هذه المباراة واحدة من أقوى المباريات التي ستكون في الدوري، وذلك لرغبة أبها في أخذ الثأر من النصر بعد الخسارة منه اليوم في مباراة الدور ربع النهائي والتي انتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة النصر وأبها

تقام مباراة النصر وأبها على ملعب مرسول بارك يوم السبت القادم الموافق 18 مارس 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة النصر وأبها على قناة SSC الرياضية السعودية والتي لديها حقوق بث جميع مباريات مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم، وأيضاً يمكن مشاهدة هذه المباراة على منصة شاهد VIP.

حجز تذاكر النصر وأبها

أعلنت منصة مرسول بارك عن طرح تذاكر مباراة النصر وأبها في الجولة 21 من مسابقة الدوري السعودي، ويمكن حجز التذاكر عن طريق التالي: