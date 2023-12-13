رابط حجز تذاكر مباراة الفيحاء والأهلي الخميس 14/12 والأسعار

أعلن نادي الفيحاء السعودي عبر حسابه عن طرح تذاكر مباراة الفيحاء والأهلي المقررة في الجولة رقم 17 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، كما وقام بالكشف عن أسعار التذاكر الرسمية والتي تبدأ من 30 ريال سعودي، وننشر لكم في الأسفل رابط حجز تذاكر المباراة، وكذلك قائمة الأسعار والتفاصيل المتعلقة بها، حيث إن الجميع ينتظر مباراة قوية بالدوري، فتابع معنا.

صورة من موقع نادي الفيحاء الرسمي

أسعار التذاكر

ونبدأ دون أن نطيل عليكم في التعرف على أسعار التذاكر الرسمية كما جاء في الحساب الرسمي، وهي كما يلي:

خلف المرمى: 30 ريال سعودي.

الواجهة: 50 ريال.

درجة أولى: 80 ريال.

المنصة الفضية: 300 ريال.

المنصة الذهبية: 600 ريال.

رابط تذاكر الفيحاء والأهلي

ويمكنكم حجز التذاكر الخاصة بكم للمباراة المقرر أن تقام على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، وذلك ما يتم من خلال متابعة الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع تذاكر نادي الفيحاء من هنا .

. ثم اضغط على احجز تذكرتك.

ومنها تقوم بعمل تسجيل الدخول في حسابك في المنصة.

بعدها تفتح معك خريطة الملعب، ومنها تختر المنطقة حسب الفئة السعرية.

ثم تحدد المقاعد.

بعدها تقوم بالتوجه إلى الشراء، وإتمام عملية الحجز الإلكتروني.

تفاصيل المواجهة

ويدخل النادي الأهلي السعودي هذه المواجهة وقد تعادل سلبيا آخر مباراة له في الدوري أمام الرائد، ويرغب بالطبع في الفوز في المباراة القادمة على الرغم من أنها تكون خارج الديار، ويحتل الاهلي السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة وقت كتابة المقال.

على الناحية الأخرى يقدم الفيحاء أداء غير مرضي بالنسبة لجماهيره في آخر المباريات، حيث إنه في آخر 5 مباريات له، خسر مباراتين، وتعادل في مباراتين، وفاز في مباراة وحيدة، لينتهي به المطاف في المركز العاشر برصيد 19 نقطة فقط، وبالطبع سيكون الفوز في المباراة القادمة بالنسبة له ضروري لرد اعتباره.

موعد المباراة

وقد تم تحديد موعد المباراة بين الأهلي والفيحاء، والتي نتابعها معكم في النقاط التالية: