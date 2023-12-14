رابط حجز تذاكر مباراة العين والوحدة 16/12/2023 على إستاد هزاع بن زايد

تم الإعلان عن طرح تذاكر مباراة العين والوحدة المقررة في الجولة رقم 11 من الدوري الإماراتي، حيث تعتبر هذه مباراة قمة ينتظرها المئات من الجماهير من كلا الجانبين، وقد تم الكشف عن جوائز قيمة بالنسبة للحاضرين في هذه المباراة، وننشر لكم في هذا المقال رابط حجز التذاكر بين الوحدة والعين في دوري أدنوك، وكذلك التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة، فتابع معنا للتفاصيل.

صورة من مؤتمر مباراة العين والوحدة، المصدر: حساب العين على X

الزعيم يؤدي تدريبه الرئيسي استعداداً لمباراة الوحدة 💪🏻 #نادي_العين pic.twitter.com/O8ZKLDwZKB — نادي العين (@alainfcae) December 14, 2023

مباراة العين والوحدة

يلعب نادي العين المباراة القادمة في دوري أدنوك للمحترفين ضد نادي العين، وهذا في مباراة من العيار الثقيل من مباريات الجولة الحادثة عشرة من منافسات الدوري.

حيث يحتل العين في الوقت الحالي المركز الثالث من ترتيب الدري، وهذا برصيد 19 نقطة، وهذا بفارق نقطة وحيدة عن المركز الثاني و5 نقاط عن الوصل متصدر الترتيب، وقد تعادل في المباراة الأخيرة بالدوري ضد الكلباء بنتيجة 2-2.

على الناحية الأخرى يحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 17 نقطة، وقد تعادل هو الآخر في المباراة الأخيرة في الدوري ضد الوصل بنتيجة 2-2 كذلك.

تفاصيل المواجهة

ونتابع مع حضراتكم التفاصيل الخاصة بهذه المباراة، وهذا من حيث الموعد والملعب، وهي كما يلي:

تقام المباراة على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، ويمكنكم الوصول له من الخريطة هنا .

. في يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

وهذا في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

رابط تذاكر المباراة

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز التذاكر الخاصة بكم لحضور هذه المباراة من الملعب، وذلك من خلال متابعة الخطوات التالية: