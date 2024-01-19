رابط حجز تذاكر مباراة الشباب وروما 24/1/2024 والأسعار wbk

تم الإعلان بشكل رسمي الأيام الماضية عن طرح تذاكر مباراة الشباب السعودي وروما الإيطالي التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، وتأتي هذه المباراة تحت شعار احتفالية اليوبيل الماسي لنادي الشباب، وهناك حالة اهتمام كبيرة بين مشجعي الشباب أو مشجعي روما الإيطالي بخصوص رابط حجز تذاكر هذه المواجهة، وننشر لكم في الأسفل الرابط وقائمة الأسعار الرسمية، فتابع معنا.

مباراة الشباب ضد روما

يلعب نادي الشباب السعودي ضد نادي روما الإيطالي في مباراة ودية تجمع بينهما في مدينة الرياض، وقد أعلن السيد المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر عن طرح التذاكر، كما وقد أعلن عن قائمة القنوات التي ستنقلها عبر شاشاتها.

وتقام هذه المباراة ضمن المباريات التي تقام في فترة التوقف الدولي الحالية، والتي يقام في أثنائها مباريات بطولات قارية مثل كأس أمم إفريقيا وبطولة كأس آسيا.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة في الأيام القادمة، وهذا في تمام الموعد الموضح التالي:

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت المملكة.

وهذا على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض.

أسعار التذاكر

وبالنسبة إلى أسعار التذاكر، فقد جاءت كما يلي عبر منصة ويبوك لحجز التذاكر، والتي تبدأ من 20 ريال سعودي كما هو موضح:

الفئة السعر (ريال سعودي) الفئة 1 – منتصف الواجهة 65 الفئة 2 – اطراف الواجهة 50 الفئة 3 – زاوية الواجهة 35 الفئة 4 – خلف المرمى العلوي 25 الفئة 5 – خلف المرمى السفلي 20 سبورتس لاونج 200 جاليري لاونج 280 بلايتنيوم لاونج 640 الأول برايم 800 تراس 4,000 سبورتس تراس 2,400

رابط تذاكر المواجهة

ويمكنكم أعزائنا المتابعين الحصول على التذاكر الخاصة بكم إلكترونيا، وذلك من خلال الرابط والخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط التذاكر عبر الرابط webook.com .

. اضغط على أيقونة احجز التذاكر.

سجل الدخول في حسابك بمنصة وي بوك الإلكترونية.

ثم بعدها تقوم باختيار المنطقة في الملعب، وتحدد المقاعد.

بعدها سوف توافق على الشروط وتتوجه للدفع.

القنوات الناقلة

وحسب ما جاء في المنشور الرسمي، فإن القنوات الناقلة للمواجهة هي: