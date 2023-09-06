أخبار الرياضة

رابط حجز تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا والقنوات الناقلة لها

دعاء الألفي

يواجه المنتخب السعودي منتخب منغوليا اليوم الأربعاء الموافق 6/9/2023 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة قوية ضمن تصفيات التأهيل لبطولة كأس آسيا، ومن ثم الوصول إلى الأولمبياد والتي ستتم في العام القادم 2024 في مدينة باريس، وستقام المباراة اليوم على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها، وقد قام الاتحاد السعودي بطرح رابط حجز تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا. 

رابط حجز تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا والقنوات الناقلة لها

صورة عم مباراة السعودية و منغوليا_ مصدر الصورة: موقع نجوم مصرية.

قد يهمك:

موقف نايف أكرد من الانتقال إلى الاتحاد السعودي في الصيف الحالي

لاعبو النصر ينضمون لمنتخباتهم الوطنية بما فيهم المنتخب السعودي للمحليين

حجز التذاكر إلكترونيًا 

تم طرح تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا من قبل الاتحاد السعودي، ويتم حجز تذاكر المباراة إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى رابط تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا
  • ثم اختر أيقونة احجز الآن. 
  • قم بتسجيل دخولك. 
  • ثم حدد المقعد والدرجة حسب السعر المناسب لك. 
  • في النهاية قم بتسديد ثمن التذكرة.

    رابط حجز تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا والقنوات الناقلة لها
    صورة عن مباراة السعودية و منغوليا_ مصدر الصورة: موقع نجوم مصرية.

أسعار تذاكر المباراة

تبدأ أسعار تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا من 10 ريال إلى 300 ريال سعودي شاملة ضريبة الخدمة، ويمكن اختيار التذكرة المناسبة كالآتي:

  • التذكرة A1 قيمتها 10:00 ريال سعودي. 
  • التذكرة A2 قيمتها 10:00 ريال سعودي. 
  • التذكرة B1 قيمتها 10:00 ريال سعودي. 
  • التذكرة B2 قيمتها 10:00 ريال سعودي. 
  • التذكرة 1 PREMIUM  قيمتها 150:00 ريال سعودي. 
  • التذكرة PREMIUM 2 قيمتها 150:00 ريال سعودي. 
  • التذكرة GOLD 1 قيمتها 300:00 ريال سعودي. 
  • التذكرة GOLD 2 قيمتها 300:00 ريال سعودي. - صورة 1 - رابط حجز تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا والقنوات الناقلة لها

القنوات الناقلة للمباراة

يتم عرض مباراة السعودية ومنغوليا من ضمن تصفيات آسيا تحت 23 عامًا على القنوات الرياضية السعودية SSC. 

Avatar of دعاء الألفي
دعاء الألفي

دعاء الألفي حاصلة علي ليسانس آداب وتربية قسم لغة عربية، أحب الكتابة والتدوين منذ الصغر، وأعمل كمحرره فى موقع نجوم مصرية، وهدفي هو توصيل المعلومات القيمة والصحيحة وبأسهل وأبسط طريقة عبر موقع نجوم مصرية، أحب الكتابة وأعشق قراءة الكتب والقصص في أوقات الفراغ.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات