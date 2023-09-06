رابط حجز تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا والقنوات الناقلة لها

يواجه المنتخب السعودي منتخب منغوليا اليوم الأربعاء الموافق 6/9/2023 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة قوية ضمن تصفيات التأهيل لبطولة كأس آسيا، ومن ثم الوصول إلى الأولمبياد والتي ستتم في العام القادم 2024 في مدينة باريس، وستقام المباراة اليوم على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها، وقد قام الاتحاد السعودي بطرح رابط حجز تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا.

صورة عم مباراة السعودية و منغوليا_ مصدر الصورة: موقع نجوم مصرية.

حجز التذاكر إلكترونيًا

تم طرح تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا من قبل الاتحاد السعودي، ويتم حجز تذاكر المباراة إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا .

ثم اختر أيقونة احجز الآن.

قم بتسجيل دخولك.

ثم حدد المقعد والدرجة حسب السعر المناسب لك.

في النهاية قم بتسديد ثمن التذكرة.

أسعار تذاكر المباراة

تبدأ أسعار تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا من 10 ريال إلى 300 ريال سعودي شاملة ضريبة الخدمة، ويمكن اختيار التذكرة المناسبة كالآتي:

التذكرة A1 قيمتها 10:00 ريال سعودي.

التذكرة A2 قيمتها 10:00 ريال سعودي.

التذكرة B1 قيمتها 10:00 ريال سعودي.

التذكرة B2 قيمتها 10:00 ريال سعودي.

التذكرة 1 PREMIUM قيمتها 150:00 ريال سعودي.

التذكرة PREMIUM 2 قيمتها 150:00 ريال سعودي.

التذكرة GOLD 1 قيمتها 300:00 ريال سعودي.

التذكرة GOLD 2 قيمتها 300:00 ريال سعودي.

القنوات الناقلة للمباراة

يتم عرض مباراة السعودية ومنغوليا من ضمن تصفيات آسيا تحت 23 عامًا على القنوات الرياضية السعودية SSC.