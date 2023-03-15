رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والفتح في الجولة 21 من دوري روشن السعودي

يستقبل ملعب الأمير عبدالله بن جلوي مباراة الاتحاد والفتح والتي ستكون ضمن مباريات الأسبوع 21 من الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2022 -2023، وستكون هذه المباراة واحدة من أقوي المباريات في الدوري وذلك لمنافسة الاتحاد علي الحصول علي اللقب هذا الموسم بصدارة، واستطاع الاتحاد الفوز على النصر في الجولة السابقة، بينما تعادل الفتح مع ابها في المباراة التي انتهت بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة الاتحاد والفتح

تلعب مباراة الاتحاد ضد الفتح يوم السبت الموافق 18 مارس 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية.

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والفتح

طرحت تذاكر المباراة على منصة مكاني، ويمكن شراء التذاكر من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الذهاب إلي منصة مكاني “ من هنا “.

تسجيل الدخول في حسابك أو إنشاء حساب جديد.

اختيار من الصفحة الرئيسية المباريات المتاحة.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة مباراة الاتحاد والفتح.

تقوم باختيار شراء التذاكر.

بعد ذلك تقوم بتحديد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر.

اختيار وسيلة الدفع ثم الضغط علي زر الشراء.

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لنادي الاتحاد على التشكيل التالي: