رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والطائي في الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين

يستعد نادي الاتحاد السعودي لخوض مباراة أخرى في دوري روشن السعودي للمحترفين حيث الجولة التاسعة عشرة، ويسعى نادي الاتحاد في تصحيح مساره في الدوري بعد تعثر أخير أمام النصر واستقباله خمسة أهدف ومن قبله هزيمة أمام نادي الرائد وخسارة من النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الاتحاد والطائي

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والطائي المهمة غداً السبت الموافق 30 ديسمبر 2023 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة مساءً بتوقيت مصر، وتُقام المباراة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد الذي يسع عدد 20 ألف مشجع تقريباً.

وتُذاع المباراة حصرياً على قنوات السعودية الرياضية المالك الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023 2024، كما يتم بث المباراة بشكل مباشر على تطبيق شاهد باستخدام الإنترنت.

رابط حجز تذاكر الاتحاد والطائي

ويسعى عدد كبير من جماهير نادي الاتحاد للحصول على تذكرة وحضور اللقاء لدعم الفريق في الظرف الصعب الذي يعاني منه بعد عدة هزائم متتالية، ولحجز تذكرة عليك اتباع الخطوات التالية:

فتح موقع حجز التذاكر ticketmx.

الضغط على كلمة احجز الآن الموجودة في الصفحة.

إدخال البيانات المطلوبة.

اختيار الفئة المطلوبة وعدد التذاكر.

اختيار وسيلة الدفع.

اختيار حجز.

ويدخل نادي الاتحاد المباراة وفي رصيد 28 نقطة بعد لعب 18 مباراة، بينما يحتل نادي الطائي المركز 16 برصيد 17 نقطة حيث يصارع الهبوط.