رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد وابها القادمة في دوري روشن السعودي وموعد المباراة

يستقبل ملعب الملك عبد الله الدولي بمدينة جدة، مباراة الاتحاد وابها في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي موسم 2022 -2023، ويستعد نادي الاتحاد من أجل الفوز بهذه المباراة من أجل الحفاظ على تصدر قائمة الدوري السعودي وخاصة بعد الخسارة في المباراة الماضية من نادي التعاون والتي انتهت بهدفين مقابل هدف للاتحاد، بينما استطاع أبها الفوز على العدالة بهدف نظيف.

موعد مباراة الاتحاد وأبها

تقام مباراة الاتحاد وابها في الاسبوع السادس والعشرين من مسابقة دوري روشن، يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023، وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لبطولة دوري روشن، وأيضاً يمكن مشاهدة المباراة على شبكة الانترنت من خلال منصة شاهد VIP.

ترتيب الاتحاد وابها في الدوري السعودي

يحتل نادي الاتحاد المركز الأول في قائمة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط على نادي النصر صاحب المركز الثاني، وخاض الاتحاد حتى الآن 25 مباراة، استطاع ان يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في خمس مباريات، بينما خسر في مباراتين فقط.

بينما يأتي نادي أبها في المركز العاشر في قائمة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 30 نقطة فقط، ولعب ابها 25 مباراة فاز في 9 مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات، بينما خسر في 13 مباراة.

حجز تذاكر الاتحاد وأبها

أعلن نادي الاتحاد عن طرح تذاكر مباراة أبها علي الموقع الرسمي له علي الانترنت، ويمكن حجز التذاكر من خلال القيام بالآتي:-

الذهاب إلي موقع نادي الاتحاد “ من هنا “.

اختيار من الصفحة الرئيسية المباريات المتاحة.

بعد ذلك تقوم باختيار مباراة الاتحاد وأبها.

تقوم باختيار شراء التذاكر.

ثم تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ورقم السر.

اختيار فئة التذكرة ثم عدد التذاكر.

تحديد وسيلة الدفع.

الضغط على زر الحجز.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام أبها