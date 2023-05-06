رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي وموعد المباراة

تقام مباراة الاتحاد وأبها القادمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي، ويهتم العديد من محبي ومتابعي الفريقين بالبحث عن رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها القادمة في الجولة الـ26 من بطولة الدوري، فيما يلي من خلال هذا التقرير مزيد من التفاصيل عن رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها القادمة وموعد المباراة بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الاتحاد وأبها

تقام مباراة الاتحاد وأبها القادمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، ويستعد كلا الفريقين للمباراة جيداً من أجل حسم المباراة وخطف الثلاث نقاط.

يدخل نادي الاتحاد السعودي مباراته القادمة أمام نادي أبها وهو في المركز الأول ومتصدر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة جمعهم من 25 مباراة بفارق 3 نقاط فقط عن أقرب منافسيه نادي النصر السعودي صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة، ويسعى نادي الاتحاد السعودي إلى الفوز بالمباراة وحسم اللقاء وخطف الثلاث نقاط من أجل تعزيز ترتيب الفريق والاقتراب من حسم لقب بطولة الدوري.

على الجانب الآخر يدخل نادي أبها السعودي مباراته القادمة أمام نادي الاتحاد وهو في المركز العاشر برصيد 30 نقطة جمعهم من 25 مباراة، ويسعى نادي أبها السعودي إلى تقديم مباراة مميزة أمام نادي الاتحاد السعودي وخطف الثلاث نقاط لتحسين ترتيب الفريق في الدوري.

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها

بإمكان كافة مشجعين ومحبين الفريقين ومن يرغبون في حضور المباراة حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها القادمة من خلال موقع نادي الاتحاد السعودي المسؤول عن حجز تذاكر المباراة وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب مباشرةً إلى رابط حجز تذاكر المباراة التابع لنادي الاتحاد.

التابع لنادي الاتحاد. اختيار مباراة الاتحاد وأبها.

الضغط على أيقونة “شراء التذاكر”.

تسجيل الدخول على الموقع من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أو تسجيل حساب جديد إذا لم تكن تمتلك حساب على الموقع.

اختيار فئة كل تذكرة وأماكن المقاعد وعدد التذاكر.

اختيار طريقة الدفع المناسبة لك لإتمام عملية الحجز.

استلام رسالة على الجوال تفيد بإتمام عملية شراء التذاكر.

موعد مباراة الاتحاد وأبها

تقام مباراة الاتحاد وأبها القادمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023 وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 8 مايو الجاري، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية وقطر ومصر، وفي تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات.