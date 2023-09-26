رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023

ننشر لكم رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية في الجولة الأولى، من المرتقب أن يبدأ اتحاد جدة السعودي مشواره في كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي في مباراة قوية وحاسمة بالنسبة لاتحاد جدة من أجل استكمال المشوار في البطولة العالمية.

رابط حجز تذاكر مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد السعودي من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

اختيار المباراة المراد حجز التذكرة بها

استكمال البيانات.

نخليها فل ياجمهور الذهب !

احجز تذاكرك لبطولة كأس العالم للأندية 💪💛🖤 https://t.co/R9w5sUJCS7 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 26, 2023

دفع مقابل التذكرة والذي تم تحديده سلفا ب 30 ريال و 40 ريال بالنسبة لأغلب الدرجات في ملاعب المباريات.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رفض طلب الاتحادات السعودي والمصري إعطائهم تذاكر المباريات وذلك لفرق الاتحاد السعودي والأهلي المصري لتوزيعها للجماهير، حيث أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تذاكر المباريات سيتم بيعها بنظام الحجز المسبق، وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا النظام يأتي في إطار حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على تكافؤ الفرص بين الجماهير.

وشهد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم إقبال كبير من قبل الجماهير السعودية والمصرية من أجل حجز المباريات في كأس العالم للأندية وسط إقبال كبير حيث لوحظ زيادة قائمة الإنتظار في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو الأمر الذي يجعل هناك صعوبة في حجز التذاكر.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر طرح 30% من حجم تذاكر مباريات كأس العالم للأندية أمام الجماهير، على أن يتم طرح باقي التذاكر تباعا، وأكد الاتحاد الدولي أن البطولة ستقام في ديسمبر المقبل في جدة بحضور اتحاد جدة السعودي، ممثلا لبطل الدوري السعودي والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا ومانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا فضلا عن أوكلاند سيتي وغيره من الفرق المشاركة.

توقعات نتيجة مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي

تسير التوقعات لصالح اتحاد جدة السعودي في الفوز على أوكلاند سيتي، خاصة وأن اتحاد جدة السعودي من الفرق التي قامت بتدعيمات قوية على مستوى الفرق بإنضمام كريم بنزيمة وكانتي وغيرهم من اللاعبين وهو مايضفي المزيد من المنافسة في كأس العالم للأندية.