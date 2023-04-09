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رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين 2023/04/09 في دوري يلو “متاح” عبر منصة مكاني

شريف أشرف

أعلن أهلي جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، عن فتح رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين في دوري يلو للجماهير الأهلوية، للدخول وشراء تذاكر المباراة، وقال الموقع أن منصة مكاني لحجز التذاكر هي المنصة المتوفر بها التذاكر فقط، وبمجرد فتح المنصة للجماهير تم الدخول وحجز أكثر من 2000 تذكرة في دقائق معدودة، لذا فمن يرغب في شراء التذاكر عليه بالمبادرة والدخول الآن قبل نفاذ الكمية المطروحة، المباراة القادمة في الدوري في الجولة 28 وتلعب على ملعب الأهلي أستاد الأمير عبد الله الفيصل.

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كان العين قد تعادل سلبياً ضد الأهلي في مباراة الدور الأول بدون أهداف، ويتطلع اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية أيضاً تحسن من ترتيبه في جدول المسابقة، الأهلي عينه على الثلاث نقاط لتعزيز صدارة الترتيب فهو في المركز الأول برصيد 55 نقطة من لعب 26 مباراة، فاز في 16 وتعادل 7 وخسر 3 سجل لاعبوه 37 هدف وأستقبل 18، بينما الجبلين في المركز أل 12 برصيد 33 نقطة، من الفوز في 9 والتعادل في 6 وخسر في 12 مباراة كاملة سجل 29 واستقبل 35 هدف.

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طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين دوري يلو الجولة 28 عبر منصة مكاني

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رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين

منصة مكاني هي المنصة التي يبيع من خلالها الأهلي جميع مبارياته في دوري يلو ويمكنكم الدخول الآن وأتباع الخطوات التالية للحجز.

منصة مكاني

  • الدخول على رابط المنصة makani.com.sa.
  • النقر على شراء التذاكر لمباراة الأهلي والجبلين.
  • تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور المطلوبين للدخول.
  • تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها وكذالك رقم المقعد الذي ترغب في الجلوس عليه.
  • النقر على الموافقة على الشروط العامة والاحكام بعد قراءتها جيداً.
  • دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأـكيد الحجز ثم طباعة التذكرة وتحميلها على رقم الجوال المسجل.

موعد مباراة الأهلي والعين في دوري يلو والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين القادم الموافق 10 أبريل في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش، التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، وتنقل فقط وحصرياً عبر قنوات ksa الرياضية السعودية، ولم يتحدد معلق اللقاء حتى الآن.

ترتيب جدول دوري يلو قبل الجولة 28

كان الأهلي والعين قد حققا فوزاً في الجولة الماضية الأهلي حقق فوز مثير في الوقت بدل الضائع على الجبلين 2-1، بينما فاز العين على القادسية بهدف دون رد، ويرغب في أستثمار هذا الفوز في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام الراقي.

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شريف أشرف

شريف أشرف كاتب مصري، أحب مشاهدة كرة القدم والأفلام الأجنبية، ومتابعة الشأن العام والأخبار الافتصادية والسياسية، وأحب السفر خاصة الأماكن الأثرية، بكالوريوس هندسة أنتاج دفعة 2000.

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