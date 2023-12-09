رابط حجز تذاكر كأس السوبر المصري في أبوظبي 2024 والأسعار

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري الذي يقام في نسخته لهذا العام كالعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتتميز النسخة التي تقام هذا العام في نهاية شهر ديسمبر الجاري عن أنها ستكون بمشاركة 4 فرق مصرية، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط حجز تذاكر مباريات كأس السوبر المصري بأبوظبي، كما نتعرف معكم على قائمة أسعر التذاكر المعلنة، فتابع معنا لكافة التفاصيل.

تذاكر كأس السوبر المصري في أبوظبي، المصدر: بلاتينوم لست أبوظبي

كأس السوبر المصري 2024

ومن المقرر أن تستضيف الإمارات العربية المتحدة بطولة كأس السوبر المصري كالمعتاد، وهذا في نسخته في هذا العام، وتتميز هذه النسخة بأنه سيشارك بها 4 أندية مصرية، وهي:

الأهلي المصري.

نادي الأهرام “بيراميدز”.

سيراميكا كليوباترا.

نادي مودرن فيوتشر.

ويغيب نادي الزمالك المصري للأسف عن هذه النسخة، وذلك بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، وهذا بسبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية والتي شارك فيها نادي الأهرام عوضا عنه.

موعد المباريات

وبالنسبة إلى المواعيد الخاصة بالمباريات في هذه البطولة، فإنه من المقرر أن تكون المواعيد كما هو موضح:

الأهلي المصري ضد سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين 25 ديسمبر 2023.

فيوتشر ضد الأهرام، يوم الإثنين 25 ديسمبر 2023.

مباراة تحديد المركز الثالث، ومباراة النهائي في يوم الخميس 28 ديسمبر 2023.

أسعار التذاكر

وقد تم الكشف عن أسعار تذاكر الدخول للمباريات، والتي نوضحها لكم في الجدول التالي:

الفئة السعر الدرجة السابعة 25 درهم الدرجة السادسة 50 درهم الدرجة الخامسة 75 درهم الدرجة الرابعة 100 درهم الدرجة الثالثة 125 درهم الدرجة الثانية 250 درهم الدرجة الأولى 300 درهم Premium درجة 700 درهم VIP درجة 1000 درهم

رابط حجز تذاكر كأس السوبر

ويمكنكم أعزائنا المتابعين الحصول على التذاكر الخاصة بكم إلكترونيا عبر منصة بلاتينوم ليست بأبوظبي، وذلك فتابع الخطوات والرابط: