رابط حجز تذاكر النصر والفتح الجولة 20 في دوري روشن 17/2/2024 والأسعار

يعود النصر السعودي للدوري مرة أخرى وهذا بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة على إثر بطولة كأس آسيا 2024، ويلعب أولى مبارياته بعد هذه الفترة في الجولة رقم 20 ضد نادي الفتح، وقد قام النصر السعودي بالإعلان عن استعداده لعودة المنافسات وكذلك تم طرح تذاكر النصر والفتح في هذه الجولة بشكل رسمي، وننشر لكم في هذا المقال رابط حجز تذاكر المباراة، وكذلك قائمة الأسعار الرسمية كما جاءت في الأول بارك، فتابع معنا.

صورة رونالدو من تدريبات النصر، المصدر: حساب النصر على X

مستعـدون لعـودة المنافسات 💛 pic.twitter.com/4w7JOyjRuH — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 10, 2024

النصر ضد الفتح

يلعب العالمي نادي النصر المباراة القادمة له في الجولة رقم 20 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين ضد نادي الفتح، ويحتل النصر السعودي المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد نقاط 46 نقطة، وبالطبع عليه أن يفوز في المباريات القادمة وتقديم أداء مميز حتى لا تزيد الفجوة بينه وبين المتصدر نادي الهلال، وربما استعادة الصدارة.

على الناحية الأخرى يحتل الفتح المركز السابع في الدوري بـ 29 نقطة، وهو يقدم أداء جيد في الدوري حتى الآن، وبالطبع سيكون أمام تحدي كبير أمام النصر المعروف بقوته وخاصة في الناحية الهجومية.

موعد المباراة

ومن المقرر أن يستضيف العالمي هذه المباراة على ملعبه الأول بارك في مدينة الرياض، وذلك في تمام الموعد الموضح:

السبت المقبل 17 فبراير 2024.

في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت السعودية.

أسعار التذاكر

وقد تم الإعلان عن طرح التذاكر في موقع الأول بارك، وجاءت التذاكر بسعر يبدأ من 40 ريال، والأسعار بالتفصيل موضحة في الجدول التالي:

الفئة السعر (ريال سعودي) الفئة 1 – منتصف الواجهة 150 الفئة 2 – أطراف الواجهة 95 الفئة 3 – زاوية الواجهة 65 الفئة 4 – خلف المرمى العلوي 50 الفئة 5 – خلف المرمى السفلي 40 سبورتس لاونج 700 جاليري لاونج 800 جاليري لاونج بلس 950 بلاتينيوم لاونج 1250 الاول برايم 1500 تراس 10,000 لاونج العضوية 3000 سبورتس تراس 5000

رابط حجز التذاكر

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز التذاكر الخاصة بكم قبل انتهائها بالأسعار الرسمية من خلال متابعة الخطوات التالية: