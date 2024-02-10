رابط حجز تذاكر النصر والفتح الجولة 20 في دوري روشن 17/2/2024 والأسعار
يعود النصر السعودي للدوري مرة أخرى وهذا بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة على إثر بطولة كأس آسيا 2024، ويلعب أولى مبارياته بعد هذه الفترة في الجولة رقم 20 ضد نادي الفتح، وقد قام النصر السعودي بالإعلان عن استعداده لعودة المنافسات وكذلك تم طرح تذاكر النصر والفتح في هذه الجولة بشكل رسمي، وننشر لكم في هذا المقال رابط حجز تذاكر المباراة، وكذلك قائمة الأسعار الرسمية كما جاءت في الأول بارك، فتابع معنا.
مستعـدون لعـودة المنافسات 💛 pic.twitter.com/4w7JOyjRuH
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 10, 2024
النصر ضد الفتح
يلعب العالمي نادي النصر المباراة القادمة له في الجولة رقم 20 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين ضد نادي الفتح، ويحتل النصر السعودي المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد نقاط 46 نقطة، وبالطبع عليه أن يفوز في المباريات القادمة وتقديم أداء مميز حتى لا تزيد الفجوة بينه وبين المتصدر نادي الهلال، وربما استعادة الصدارة.
على الناحية الأخرى يحتل الفتح المركز السابع في الدوري بـ 29 نقطة، وهو يقدم أداء جيد في الدوري حتى الآن، وبالطبع سيكون أمام تحدي كبير أمام النصر المعروف بقوته وخاصة في الناحية الهجومية.
موعد المباراة
ومن المقرر أن يستضيف العالمي هذه المباراة على ملعبه الأول بارك في مدينة الرياض، وذلك في تمام الموعد الموضح:
- السبت المقبل 17 فبراير 2024.
- في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت السعودية.
أسعار التذاكر
وقد تم الإعلان عن طرح التذاكر في موقع الأول بارك، وجاءت التذاكر بسعر يبدأ من 40 ريال، والأسعار بالتفصيل موضحة في الجدول التالي:
|الفئة
|السعر (ريال سعودي)
|الفئة 1 – منتصف الواجهة
|150
|الفئة 2 – أطراف الواجهة
|95
|الفئة 3 – زاوية الواجهة
|65
|الفئة 4 – خلف المرمى العلوي
|50
|الفئة 5 – خلف المرمى السفلي
|40
|سبورتس لاونج
|700
|جاليري لاونج
|800
|جاليري لاونج بلس
|950
|بلاتينيوم لاونج
|1250
|الاول برايم
|1500
|تراس
|10,000
|لاونج العضوية
|3000
|سبورتس تراس
|5000
رابط حجز التذاكر
ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز التذاكر الخاصة بكم قبل انتهائها بالأسعار الرسمية من خلال متابعة الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى رابط تذاكر المواجهة هنا.
- ثم اضغط على أيقونة اشتر التذاكر.
- بعدها سوف تقوم بتسجيل الدخول.
- تفتح معك خريطة الملعب، لتختر المنطقة والمقاعد.
- وافق على الشروط والأحكام ثم تستكمل عملية الشراء.